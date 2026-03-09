Adiós a las ventanas antiguas: la nueva norma europea obligará a reformar muchas viviendas

Durante los últimos años, muchos propietarios se han visto obligados a realizar pequeñas obras y reformas para adaptarse a la nueva normativa europea en lo que a eficiencia energética se refiere. Sin embargo, uno de los mayores cambios está a punto de llegar a muchos inmuebles.

La nueva normativa europea sobre eficiencia energética obligará a mejorar el aislamiento de muchos hogares, implicando reformas en elementos como ventanas, puertas o sistemas de climatización.

Se trata de una medida que forma parte de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios, cuyo objetivo es reducir el consumo energético y las emisiones contaminantes de las viviendas.

Según el calendario que ha establecido la propia Unión Europea, los inmuebles deben alcanzar una calificación energética mínima de clase E antes de 2030. Y el reloj ya corre en contra de muchos propietariso.

Ventana / Perficristal

En España, esto supone un reto importante. Una gran parte del parque inmobiliario es antiguo y no cumple con los estándares actuales de eficiencia. De hecho, muchas viviendas superan los 40 años de antigüedad, por lo que pieden calor en invierno y frío en verano con mucha facilidad.

Uno de los cambios más habituales será la sustitución de ventanas de vidrio simple y puertas con mal aislamiento térmico, elementos responsables de una parte importante de las pérdidas de energía en los hogares.

Además de estos cambios, las reformas pueden incluir mejoras en paredes, suelos o techos e instalación de sistemas de climatización más eficientes. También se recomienda apostar por tecnologías como placas solares, aerotermia o iluminación LED, que ayudan a reducir el consumo energético.

Y esto no termina aquí: en 2033, el objetivo es que todas las viviendas alcancen la calificación energética D, ya que el fin último es tener cero emisiones en 2050 en todo el parque inmobiliario europeo. ¿Y si comenzamos a trabajar teniendo esa meta en la mira y no vamos haciendo cambios poco a poco?