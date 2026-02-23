Adiós al ticket impreso: la patronal de supermercados pide que termine su obligatoriedad para ahorrar papel

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) ha solicitado al Gobierno modificar la obligatoriedad de entregar el ticket de compra. Esta patronal está integrada por los principales supermercados de España, como Mercadona, Lidl, Aldi, Ahorramás y Consum, entre otros.

En su lugar, ASEDAS propone que sean los propios clientes quienes decidan si quieren recibirlo. Con esta medida, se espera reducir los gastos, ya que "la cifra de inversión es muy elevada a la hora de imprimir estos tickets".

Según ASEDAS, el 30% de los comprobantes se descartan al momento. En declaraciones a RTVE, la patronal argumenta que "cientos de millones de tickets terminan en la basura porque muchos clientes los abandonan en la propia caja" o "en las papeleras del establecimiento".

Esta acción se traduce en un desperdicio de 4 toneladas y media de papel, cerca de 10 millones de euros de gasto. En concreto, ASEDAS pide seguir el ejemplo de otros países como Francia, Suiza, Países Bajos o Reino Unido, que "ya han dado pasos en este sentido".

De esta forma, afirman su compromiso "de avanzar hacia la economía circular basada en la reducción del consumo de recursos naturales". En España, el artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor indica que "se entregará recibo justificante, copia o documento acreditativo".

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destaca que "hay que evitar residuos". No obstante, su portavoz, Enrique García, no comparte que el cliente deba solicitar el ticket de compra.

En este caso, García propone que "sea obligatorio para la empresa el ofrecerlo y quede en manos del cliente la decisión de aceptarlo o rechazarlo". En su conversación con el ente público, el portavoz ha señalado que "el matiz es importante".

"No queremos que, en pro de la sostenibilidad, se limite el derecho a la información y la protección de los consumidores vulnerables", refiriéndose a los consumidores que "no tienen la capacitación digital suficiente para manejar una app y descargarse un recibo", destaca García.