Adiós a la secadora: la solución en paraguas de Lidl que arrasa en ventas y puede con hasta 50 kilos de ropa

Es temporada de buenas ofertas en la tienda de descuento. Tu presupuesto agradecerá todos los esfuerzos que Lidl está haciendo para aliviar tu poder adquisitivo esta primavera 2025. La marca te permite hacer tus compras cotidianas por menos dinero, y también te ofrece toda una serie de artículos de bajo coste para equiparte. Ya sea para el hogar, el ocio o incluso las vacaciones, la marca es el lugar al que acudir en busca de buenas ofertas.

La temporada estival también significa la vuelta del buen tiempo. Por fin suben las temperaturas. Lo que significa que ya es seguro disfrutar del aire libre. Si tienes la suerte de contar con un jardín o cualquier otra extensión Lidl tiene las mejores soluciones.

Encontrarás una amplia selección de muebles y artículos para tus espacios exteriores. Desde muebles de jardín hasta artículos de jardinería para cuidar sus plantas y flores de temporada.

Tener un jardín o un balcón también es muy práctico para secar la ropa. Cuando hace buen tiempo, no hay nada mejor que tender la colada en el exterior para que se seque más rápido. Esto evita la humedad en casa y permite que la ropa se beneficie de los efectos antibacterianos de los rayos UV.

Pero sigues necesitando espacio para colgar decenas de prendas. Por eso Lidl presenta un tendedero que cambia todo eso. Conoce esta secadora Livarno Home, cuya forma de paraguas te permite hacer más coladas. Puedes instalarse tanto en el interior como en el exterior, y ofrece un espacio total de secado de unos 20 m. Es decir, ¡cinco lavadoras completas!

Su estructura estable con tubo de soporte y brazos de apoyo de acero le permite soportar cargas pesadas. Según la información facilitada por Lidl, esta secadora puede soportar hasta 50 kg de ropa.

Esto la hace ideal para lavar grandes cargas de ropa para una familia numerosa. O para lavar prendas voluminosas como fundas nórdicas o mantas. Resistente a los rayos UV, a las heladas y a la corrosión, este modelo XXL puede soportar las inclemencias del tiempo si lo colocas en el exterior. Esto la hace aún más duradera y estable.

Una buena alternativa a las secadoras eléctricas, también es respetuosa con el medio ambiente y tiene una excelente relación calidad-precio. Económica, te permite prescindir de aparatos que a veces son caros de comprar y consumen mucha electricidad. ¡El sol y el viento son totalmente gratuitos!

Lidl ofrece este tendedero a un precio de 29,99 euros. Pero la buena noticia es que este modelo tiene actualmente un 16% de descuento.

Como resultado, el precio de este tendedero se ha desplomado hasta los 24,99 €euros Así que si buscas un tendedero práctico y resistente para tus grandes cargas de ropa, este es un chollo que no te puedes perder estos días en Lidl.