Adiós a las rotondas de siempre: así es el nuevo modelo que reduce accidentes y da prioridad a ciclistas

Las rotondas son una de las soluciones más utilizadas para mejorar la fluidez del tráfico y reducir accidentes en cruces, pero como muchos sabemos, también pueden generar situaciones de riesgo cuando coches, bicicletas y patinetes comparten el mismo espacio.

¿Qué solución puede tener esto? Varios países europeos están apostando por un nuevo diseño que promete mejorar la seguridad vial, la llamada rotonda de estilo holandés, cariñosamente apodada como rotonda 'cero accidentes'.

Cómo es la rotonda holandesa o 'cero accidentes' que puede llegar a España

Este sistema ya se ha implantado en algunas ciudades de Francia e introduce un importante cambio respecto a las rotondas tradicionales: en lugar de que bicicletas y coches circulen dentro de la rotonda, el diseño separa completamente a los distintos usuarios de la vía.

La clave la encontramos en la incorporación de un carril bici que rodea toda la rotonda, situado en la parte exterior. De esta forma, los ciclistas circulan por su propio espacio, claramente diferenciado de los vehículos motorizados.

Los vecinos de las zonas afectadas por la dana aparcan sus coches en rotondas para ponerlos a salvo de las lluvias.00 00 04 16.Imagen fija001 / Sport

El funcionamiento también cambia en cuanto a prioridades: cuando un coche quiere entrar en la rotonda, primero debe ceder el paso a los ciclistas que circulan por el carril exterior. Y una vez dentro de la glorieta, los vehículos mantienen la prioridad para circular. Sin embargo, cuando van a salir de la rotonda, deben volver a ceder el paso a las bicicletas.

Este sistema busca mejorar la visibilidad entre conductores y ciclistas y evitar situaciones de riesgo provocadas por adelantamientos o cambios de carril, reduciendo accidentes de tráfico que en muchos casos son mortales.

Y hay que decir que las primeras pruebas han dejado resultados prometedores. En la ciudad francesa de Rennes, donde se instaló una de estas rotondas (con una inversión de 600.000 euros), no se han registrado accidentes graves desde su puesta en marcha, beneficiando sobre todo a los ciclistas. Aunque es cierto que los carriles para coches son algo más estrechos de lo habitual.