Adiós a uno de los restaurantes más conocidos de Badalona: la razón es muy triste

Si bien verano suele ser una buena época para la restauración en zonas de costa, es cierto que también se acentúan ciertos problemas en aquellos locales en los que no todo marcha como debe. Es lo que le ha ocurrido al Neruca, uno de los restaurantes más míticos de Badalona (Barcelona).

El Neruca ha compartido a través de un comunicado la peor noticia que podían dar a sus clientes más fieles: cierra definitivamente sus puertas después de meditar "una decisión que fue muy difícil".

Quien vive en Badalona o veranea en esta ciudad del Área Metropolitana de Barcelona es consciente de que se va un local emblemático con entrantes fríos, fondues, platos veganos y pizzas de masa fina y hechas en casa, entre otros platos y recetas.

Se trata de un restaurante perfecto para acudir en grupo porque había platos para todos los gustos y colores, como ellos mismos promocionaban en redes sociales.

Sin embargo, la crisis ha afectado de lleno al Neruca, ubicado en Carrer del Tei (Badalona). Después de 50 años de actividad, varios factores han obligado a cerrar las puertas del local.

Motivos del cierre

Principalmente, la subida de los precios de los alimentos, los impuestos y el alquiler han obligado a sus propietarios a echar el cierre: no le han renovado el contrato de alquiler, por lo que no eran capaces de afrontar otra mensualidad, de tal forma que han priorizado su estabilidad económica.

"Qué pena" o "Era uno de mis sitios favoritos en Badalona" son tan solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Facebook que acompañaba al comunicado.

Una muestra más de que la restauración, aunque vive un buen momento, también tiene problemas debido a la inflación que ha afectado a prácticamente todo el mundo en los últimos años.