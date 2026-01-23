Adiós al reparto gratis: el Gobierno deberá pagar a los butaneros por cada bombona

El reparto de bombonas de butano a domicilio dejará de ser un servicio gratuito para las distribuidoras. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que obliga al Gobierno a compensar económicamente a los butaneros por un servicio que hasta ahora estaban prestando sin una retribución acorde a sus costes.

El fallo del alto tribunal exige al Ministerio para la Transicion Ecológica aprobar, en un plazo máximo de 6 meses, una normativa específica que regule el coste del reparto domiciliario, un servicio considerado esencial, sobre todo para personas mayores y hogares sin acceso a otras fuentes de energía.

La decisión judicial se produce en un momento muy delicado para el sector. La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) lleva años denunciando una situación "insostenible" para las agencias distribuidoras, que aseguran estar obligadas a repartir las bombonas a pérdidas.

De hecho, antes de conocerse dicha sentencia, la federación había convocado una asamblea extraordinaria para febrero en la que se debatirán medidas drásticas, como la suspensión indefinida del reparto a domicilio y/o movilizaciones en Madrid.

¿Cuál sería el coste real de distribuir a domicilio una bombona de butano?

Desde Fedglp critican que la última propuesta del Gobierno apenas contemplaba una subida de 0,30 euros por bombona, cantidad totalmente insuficiente. Y es que según sus cálculos, el coste real del servicio exigiría una compensación mínima de 1,80 euros por botella para que sea viable.

En otoño de 2025, los distribuidores ya llevaron a cabo paros en algunas zonas del país para dar visibilidad a una crisis que, aseguran, se arrastra desde hace más de una década sin soluciones efectivas: "hablamos de un servicio social que no se puede mantener en condiciones de precariedad económica", insisten desde un sector cada vez más ahogado.