Adiós a las recetas aburridas: un hombre perdió 55 kilos gracias a este plato ideal para el verano

Hacer dieta suele ser un proceso realmente duro en cuanto a que no solo has de cambiar lo que comes, sino aprender algo sobre nutrición al mismo tiempo que modificas tus rutinas con el objetivo de mejorar tu estado de salud.

No obstante y más allá de la importancia de hacer ejercicio de forma frecuente para poder perder peso, la alimentación sigue siendo un aspecto crucial en este tipo de fases. Y, precisamente, la clave está en conocer qué platos nos atraen más con tal de fomentar nuestra adherencia a los nuevos hábitos que queramos crear.

Esa es la razón por la que conviene tener a mano un buen puñado de recetas que sean ideales no solo en cuanto a los nutrientes que aportan, sino también a su sabor y a lo ideales que resulten en ciertas épocas del año.

Algo así ocurre, por ejemplo, con el Gazpacho; un plato típico de la dieta mediterránea que puede ser muy útil en procesos de pérdida de peso. O, al menos, así lo contaba Antonio, un hombre que perdió más de 55 kilogramos en un año, tal y como comentaba en la revista Men's Health.

Otro de los beneficios de esta receta tiene que ver con que los ingredientes necesarios para llevarla a cabo son realmente asequibles. Existen diferentes versiones, pero la más popular se compone de los productos mostrados en la siguiente lista:

Tomate

Pepino

Pimiento

Vinagre

Ajo

Aceite de oliva

Cebolla

En este mismo sentido, también merece la pena destacar otro de los grandes beneficios del gazpacho: al mismo tiempo que se trata de un plato poco calórico, también resulta muy saciante. Algo imprescindible en un proceso de cambio de hábitos.

Y es que, al final del día, esto último es lo más importante: consolidar una rutina que nos permita mantener una buena alimentación, hacer ejercicio de forma frecuente y descansar de forma efectiva consta como la fórmula definitiva para mejorar la longevidad.