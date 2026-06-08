Economía
Adiós a una de las protecciones clave del alquiler: los gastos de comunidad podrán recaer en el inquilino si firma esta cláusula
La nueva regulación permite trasladar este coste al arrendatario siempre que quede reflejado de forma expresa en el contrato de alquiler
La decisión del Tribunal Supremo aclara una de las dudas más habituales en los contratos de alquiler: quién debe hacerse cargo de los gastos de comunidad. A partir de ahora, estos costes solo podrán ser asumidos por el inquilino si existe una cláusula específica que así lo establezca en el contrato.
En caso contrario, la obligación seguirá correspondiendo al propietario de la vivienda. La resolución unifica criterios tras años de interpretaciones diferentes en los tribunales y ofrece una mayor seguridad jurídica tanto para arrendadores como para arrendatarios.
Adiós a una de las protecciones clave del alquiler
La decisión del Tribunal Supremo refuerza la importancia de lo que figura en el contrato de alquiler. A partir de este criterio, los gastos de comunidad solo podrán ser abonados por el inquilino cuando exista una cláusula específica que así lo establezca. En caso contrario, estos costes seguirán siendo responsabilidad del propietario.
Además, el alto tribunal recuerda que ningún arrendatario puede verse obligado a asumir pagos que no hayan sido pactados previamente y por escrito, una garantía que busca evitar interpretaciones ambiguas o cargos inesperados durante la vigencia del alquiler.
Este criterio es aplicable tanto a viviendas privadas como a inmuebles de titularidad pública, siempre que los contratos se ajusten a la normativa vigente.
Eso sí, para que el propietario pueda trasladar estos gastos al inquilino no basta con mencionarlo de forma genérica en el contrato. La Ley de Arrendamientos Urbanos exige que quede reflejado de manera clara que el arrendatario asumirá los gastos de comunidad, además de especificar una estimación anual de su coste o el método utilizado para calcularlos.
Si estas condiciones no aparecen recogidas correctamente, el propietario no podrá reclamar su pago más adelante, lo que ofrece una mayor protección al inquilino y evita conflictos relacionados con gastos inesperados durante la vigencia del alquiler.
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