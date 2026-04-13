Adiós a las planchas en el suelo: estos ejercicios de pie fortalecen el core después de los 60

Fortalecer el core es fundamental a cualquier edad, pero es aún más importante si has cumplido 60 años y quieres mantener una salud formidable. Estos músculos son clave para mantener la estabilidad, la postura y la autonomía en el día a día.

Con el envejecimiento, factores como la pérdida de visión o el deterioro del sistema vestibular afectan al equilibrio. Esto aumenta el riesgo de caídas, uno de los principales problemas de salud en personas mayores.

Por estemotivo, trabajar el core ha dejado de ser una cuestión puramente estética, para convertirse en un elemento imprescindible en la prevención. Un abdomen fuerte ayuda a mejorar el equilibrio y reduce el riesgo de lesiones.

Sin embargo, muchos ejercicios tradicionales, como las planchas o los bird dogs, requieren tumbarse en el suelo. Para muchas personas mayores con problemas de movilidad, esto puede ser incómido e incluso peligroso, de ahí que haya que buscar opciones alternativas.

Ante esta situación tan habitual, entrenadores personales proponen alternativas más accesibles: ejercicios de core de pie, que son seguros, efectivos y no requieren de equipamiento alguno.

Adiós a las abdominales / Pexels

Uno de los más recomendados en redes sociales es la llamada 'marcha en el sitio', que consiste en elevar las rodillas de forma alterna mientras se activa el abdomen, manteniendo el control del movimiento.

Los toques de hombro contra la pared también es otro ejercicio clave. Apoyando las manos en una superficie estable, se alternan los brazos mientras mantienes el cuerpo alineado, ejercitando el core apenas sin darte cuenta.

Y por último, el glute kickback o patada de glúteo ayuda a activar tanto el core como la parte posterior del cuerpo. Se trata de un movimiento sencillo, pero muy eficaz.

Realizando entre 8 y 15 repeticiones por ejercicio, varias veces por semana, es posible mejorar la fuerza y el equilibrio. Una rutina simple que puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida.