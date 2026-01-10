Adiós al pececillo de plata: Los consejos de Paula Seiton para que no vuelva nunca más

Los pececillos de plata (lepisma saccharina) son pequeños insectos, sin alas, con cuerpo alargado y escamas plateadas que se mueven rápido y huyen de la luz. Suelen habitar en lugares húmedos (baños, cocinas, sótanos) y se alimentan de materia orgánica como papel, cartón, moho, almidón y restos de piel, siendo inofensivos para humanos, pero una molestia que indida humedad.

La presencia del pececillo de plata en el hogar es uno de los problemas domésticos más habituales y más difíciles de errradicar. Su capacidad para esconderse en grietas, zócalos y rendijas, además de sobrevivir mucho tiempo sin alimentarse, complica su eliminación si no se actúa de forma adecuada.

Paula Seiton, ingeniera de organización industrial, ha compartido en redes sociales una serie de trucos prácticos y naturales para acabar con el pececillo de plata y evitar que vuelva a aparecer.

Según explica, la clave está en atacar directamente los lugares donde el insecto se refugia con una mezcla de agua destilada, previamente hervida, y vinagre de limpieza, que debe aplicarse con pulverizador en grietas, esquinas, zócalos, detrás de muebles y en zonas húmedas como el baño.

Tal y cómo dice Paula, la constancia es sin duda lo más importante, por lo que vamos a tener que repetir la aplicación de esta mezcla cada dos o tres días hasta que los molestos pececillos de plata desaparezcan por completo.

Además, Seiton recomienda el uso de aromas naturales que resultan especialmente molestos para estos insectos. Entre ellos, destaca las hojas de laurel y los clavos de olor, colocados en pequeñas bolsas de tela y distribuidos por armarios, cajones y rincones estratégicos de la vivienda: "su aroma intenso actúa como un repelente natural".

Por último, la ingeniera subraya la importancia de reducir la humedad ambiental, ventilar bien las estancias, sellar grietas y mantener una limpieza regular en nuestras viviendas.