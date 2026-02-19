Adiós a pagar de más en el súper: las cadenas que venden primeras marcas con descuentos de hasta el 80% ya se expanden por toda España

El mapa de la distribución alimentaria en España está cambiado a pasos agigantados en los últimos años. A las cadenas de supermercados e hipermercados tradicionales se les han sumado un nuevo competidor que está ganando cuota sin hacer mucho ruido: los supermercados ultra low cost especializados en primeras marcas con descuentos de hasta el 80%.

Estamos hablando, como muchos de vosotros ya estaréis imaginando, de cadenas como Primaprix o Scrubs que han construido su modelo sobre una fórmula muy sencilla: vender excedentes de fabricación, productos con cambios de etiquetado o artículos próximos a la fecha de consumo preferente.

Con estas condiciones, pueden ofrecer precios muy por debajo de los habituales en gigantes como Mercadona, Carrefour o Lidl sin apenas esfuerzo. Y sí, son productos seleccionados, pero atraen a clientes cada vez más habituales.

El resultado, como decimos, es un surtido cambiante y oportunidades puntuales que obligan al consumidor a adaptarse a una nueva realidad que ha llegado para quedarse. No es tanto hacer la compra completa, como sí cazar gangas en productos de marca reconocida. Esa flexibilidad y el ahorro que conlleva explica su crecimiento.

En el caso de Primaprix, superó los 350 millones de euros de facturación en 2024 y cuenta con más de 280 tiendas. Scrubs, por su parte, cerró 2025 con 121 establecimientos y cerca de 30 millones en ventas. Unas cifras que confirman que existe una demanda clara: familias y hogares que quieren reducir gasto sin renunciar a primeras marcas.

¿Y cuál es el reto en estos momentos? Mantener la rentabilidad cuando la expansión exija más logística y un suministro estable. La dependencia de excedentes es algo que puede complicar y mucho la planificación.

Aún así, el fenómeno ya está más que consolidado y ha abierto un nuevo segmento en el sector de la distribución alimentaria en España: precios extremos, rotación rápida y ahorro inmediato en la cesta de la compra. ¿Cómo nos vamos a resistir a este cóctel ganador?