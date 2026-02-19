Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoOriol CardonaAna AlonsoA qué hora juega AlcarazSkimo Juegos OlímpicosAntonio LobatoMaldiniEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouCamp NouChampions femenina hoyRashfordNikoline NielsenViniciusGoleadores ChampionsHaciendaPedriPrestianni ViniciusWembanyamaFàbregasCuadro Copa del ReyHorarios Copa del Rey baloncestoMinicopa EndesaClasificación LaLigaEtapa 4 UAE Tour 2026Clasificación UAE TourEtapa 2 Volta AlgarveClasificación Volta AlgarveMarc PubillBonolotoGonzalo Miró
instagramlinkedin

SUPERMERCADOS

Adiós a pagar de más en el súper: las cadenas que venden primeras marcas con descuentos de hasta el 80% ya se expanden por toda España

Comprar primeras marcas al 80% menos ya es posible

GENTE COMPRANDO EN SUPERMERCADOS

GENTE COMPRANDO EN SUPERMERCADOS / EPA

David Cruz

David Cruz

El mapa de la distribución alimentaria en España está cambiado a pasos agigantados en los últimos años. A las cadenas de supermercados e hipermercados tradicionales se les han sumado un nuevo competidor que está ganando cuota sin hacer mucho ruido: los supermercados ultra low cost especializados en primeras marcas con descuentos de hasta el 80%.

Estamos hablando, como muchos de vosotros ya estaréis imaginando, de cadenas como Primaprix o Scrubs que han construido su modelo sobre una fórmula muy sencilla: vender excedentes de fabricación, productos con cambios de etiquetado o artículos próximos a la fecha de consumo preferente.

Con estas condiciones, pueden ofrecer precios muy por debajo de los habituales en gigantes como Mercadona, Carrefour o Lidl sin apenas esfuerzo. Y sí, son productos seleccionados, pero atraen a clientes cada vez más habituales.

El resultado, como decimos, es un surtido cambiante y oportunidades puntuales que obligan al consumidor a adaptarse a una nueva realidad que ha llegado para quedarse. No es tanto hacer la compra completa, como sí cazar gangas en productos de marca reconocida. Esa flexibilidad y el ahorro que conlleva explica su crecimiento.

En el caso de Primaprix, superó los 350 millones de euros de facturación en 2024 y cuenta con más de 280 tiendas. Scrubs, por su parte, cerró 2025 con 121 establecimientos y cerca de 30 millones en ventas. Unas cifras que confirman que existe una demanda clara: familias y hogares que quieren reducir gasto sin renunciar a primeras marcas.

¿Y cuál es el reto en estos momentos? Mantener la rentabilidad cuando la expansión exija más logística y un suministro estable. La dependencia de excedentes es algo que puede complicar y mucho la planificación.

Noticias relacionadas y más

Aún así, el fenómeno ya está más que consolidado y ha abierto un nuevo segmento en el sector de la distribución alimentaria en España: precios extremos, rotación rápida y ahorro inmediato en la cesta de la compra. ¿Cómo nos vamos a resistir a este cóctel ganador?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jesús Calleja, obligado a abandonar 'Universo Calleja' tras un grave accidente: 'Tengo el hueso al aire
  2. Jesús Bonilla, Santi de 'Los Serrrano', ya no puede más: "Estoy harto"
  3. Así es la espectacular casa de 6.000 metros de Courtois: en un bosque, blindada y vecino de Topuria y Melendi
  4. Sale a la luz la nueva ilusión de Garnacho: 'Ambos han compartido la misma fotografía
  5. Niño Becerra, economista, tajante sobre la posible vuelta de los peajes en la AP-7 y otras autopistas: 'Tiene que pagarlo...
  6. Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo
  7. Un aficionado del Barça empieza un viaje de Gijón a Madrid a pie para protestar por el arbitraje: 'Espero llegar en 12 días
  8. Precio del euríbor hoy, 16 de febrero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Perdió derechos frente a su inquilino en los tribunales: la justicia aclara quién debe pagar los gastos de comunidad

Perdió derechos frente a su inquilino en los tribunales: la justicia aclara quién debe pagar los gastos de comunidad

"Te quedan 12 euros": La anécdota de Miguel Ángel Silvestre sobre su situación económica más precaria

"Te quedan 12 euros": La anécdota de Miguel Ángel Silvestre sobre su situación económica más precaria

Adiós a pagar de más en el súper: las cadenas que venden primeras marcas con descuentos de hasta el 80% ya se expanden por toda España

Adiós a pagar de más en el súper: las cadenas que venden primeras marcas con descuentos de hasta el 80% ya se expanden por toda España

Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein

Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein

SMI en 1.221 euros: por qué la subida no se nota en el salario medio en España

SMI en 1.221 euros: por qué la subida no se nota en el salario medio en España

Las personas que dicen "por favor" y "gracias" de forma natural comparten estos 7 rasgos, según la psicología

Las personas que dicen "por favor" y "gracias" de forma natural comparten estos 7 rasgos, según la psicología

¿Qué pasa con los trabajadores musulmanes en Ramadán? El gran vacío laboral del Estatuto de los Trabajadores

¿Qué pasa con los trabajadores musulmanes en Ramadán? El gran vacío laboral del Estatuto de los Trabajadores

Yolanda Díaz advierte: habrá sanciones para aquellas empresas que no cumplan con estas condiciones de Igualdad en 2026

Yolanda Díaz advierte: habrá sanciones para aquellas empresas que no cumplan con estas condiciones de Igualdad en 2026