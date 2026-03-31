Adiós a la música en el gimnasio: multan con 150.000 euros a una cadena por su uso indebido en clases y entrenamientos

¿Eres de los que va al gimnasio y se siente molesto por el uso de música en entrenamientos y clases dirigidas? Es muy habitual que en estos locales, la música esté presente a todas horas y a un volumen muy alto. Aunque esto puede cambiar a partir de ahora debido a una sentencia que sentará cátedra.

La justicia australiana ha impuesto una multa de 260.000 dólares australianos (150.000 euros al cambio) a una cadena de gimnasios del país oceánico por el empleo de música comercial sin las licencias correspondientes durante entrenamientos y clases dirigidas.

Según se puede leer en la sentencia del tribunal, queda probado que la cadena reprodujo de forma habitual canciones protegidas por derechos de autor sin obtener autorización previa, constituyendo un acto de comunicación pública no autorizada aunque la música no fuese el foco principal de la actividad física.

¿Y cómo se detectó la infracción, tan habitual en la mayoría de gimnasios de todo el mundo? Varios investigadores identificaron las canciones a través de aplicaciones de reconocimiento musical al estilo Shazam:

"Para los operadores de gimnasios, la lección es clara. Revisar los contratos de música, asegurarse de que cubren todos los usos reales del centro y formar al personal sobre buenas prácticas ya no es opcional", exponen desde el tribunal, insistiendo en que pagar una licencia es mucho más económico que una multa.

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En España vivimos una situación muy parecida: los derechos de autor de las canciones se gestionan desde entidades como SGAE, AGEDI y AIE. Y emplear estos temas en el gimnasio de forma pública implica el pago de unas licencias o tasas determinadas.

De momento, la sentencia judicial australiana no ha cruzado fronteras, pero la ley es muy clara al respecto: en cualquier momento se puede multar a un gimnasio español por lo mismo que ha hecho la cadena de Australia.

Quizás en un futuro a medio y largo plazo los gimnasios se convierten en espacios silenciosos con deportistas escuchando su propia música desde el teléfono móvil.