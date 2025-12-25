Adiós a la moneda del carrito: así cambiarán los supermercados en España desde 2026

¿A quién no se le ha olvidado llevar efectivo encima para coger un carrito de la compra en el supermercado? Pues bien, este olvido muy pronto tendrá solución porque la clásica imagen de introducir una moneda para desbloquear el carrito del supermercado podría pasar a la historia en España a partir de 2026.

Las principales cadenas del sector retail se encuentran estudiando en estos momentos la implantación progresiva de carritos inteligentes equipados con tecnologías como NFC y códigos QR con el objetivo de modernizar la experiencia de compra y agilizar el proceso.

Este nuevo sistema permitirá a los clientes desbloquear el carrito acercando su teléfono móvil a un lector NFC o escaneando un código QR. En ese momento, el usuario queda identificado y se cargará una pequeña fianza digital que se devolverá de forma automática una vez finalice la compra.

Una de las grandes novedades será la posibilidad de pagar directamente desde el carrito, sin pasar por caja. Gracias a los sensores y sistemas de registro automático, los productos se irán añadiendo al carrito virtual conforme se introducen físicamente en el carro, permitiendo completar el pago desde el móvil con NFC o QR.

Quizás pienses que se trata de un modelo un tanto peligroso, pero ya se ha probado en otros países europeos y ha sido un éxito, prometiendo reducir colas y ahorrar tiempo a los consumidores.

Además de mejorar la comodidad, estos carritos inteligentes ofrecerán nuevas oportunidades a los supermercados. La recopilación de datos sobre hábitos de compra permitirá desarrollar promociones personalizadas, optimizar el stock y mejorar la fidelización de los clientes.

Aunque todavía no existe una fecha exacta para su implantación masiva, todo apunta a que 2026 marcará el inicio de esta transformación en España. Así que ve olvidándote de las monedas y ve descargando aplicaciones compatibles con tecnología NFC o QR.