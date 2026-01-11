Adiós al Masterchef que todos conocíamos: se marcha Samantha Vallejo-Nágera tras 13 años

Tras más de una década de participación en el programa MasterChef, Samantha decide poner fin a su etapa en el exitoso espacio televisivo. RTVE ha confirmado que esta decisión responde a la búsqueda de nuevos horizontes profesionales para la reconocida chef y figura mediática.

La partida de Samantha representa el cierre de un capítulo importante en MasterChef, que se encamina hacia una evolución del formato. A lo largo de 13 años y con 38 temporadas a sus espaldas, Samantha Vallejo-Nágera se despide del concurso gastronómico que la ha consagrado como una de las grandes voces de la cocina en la pantalla.

Una imprescindible en MasterChef

Su presencia en el programa ha sido fundamental para consolidar MasterChef como un referente de entretenimiento y formación culinaria, aportando su conocimiento, carisma y crítica constructiva a cada edición.

La chef ha comentado que este cambio responde a la necesidad de explorar nuevos proyectos y retos profesionales que le permitan crecer más allá del ámbito televisivo.

Los seguidores del programa destacan que su estilo cercano y su experiencia han sido clave para inspirar a miles de aspirantes a cocineros que han pasado por el concurso.

Por su parte, la cadena ha señalado que Samantha siempre formará parte de la historia del programa y que su legado seguirá presente en futuras ediciones. La creadora de contenido Marta Sanahuja se incorpora al jurado junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Ahora, la chef se prepara para comenzar una etapa diferente en su trayectoria profesional, enfocándose en iniciativas que combinan su pasión por la gastronomía con nuevos formatos y oportunidades de desarrollo.