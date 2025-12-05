Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
SOCIEDAD

Adiós a las llamadas 'spam': la Policía Nacional explica cómo acabar con ellas

Millones de personas sufren a diario una avalancha constante de llamadas spam

Llamadas spam Policia Nacional

Llamadas spam Policia Nacional / Sport

Andrea Riera

Andrea Riera

Las llamadas de spam y las conocidas como 'robollamadas' se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para millones de personas. A diario, muchos ciudadanos reciben decenas de llamadas de números desconocidos que interrumpen sus rutinas a cualquier hora del día para ofrecer productos o servicios que no han solicitado.

Esta avalancha constante de llamadas ha generado hartazgo entre los usuarios, que se sienten prácticamente acosados por estas comunicaciones no deseadas. Además de ser una molestia, estas llamadas representan un riesgo real para la seguridad de los usuarios.

A pesar de la entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones, muchas personas siguen recibiendo llamadas comerciales de compañías con las que no tienen relación alguna, desde aseguradoras hasta operadoras de telefonía.

Ante esta situación, la Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de las redes sociales explicando cuáles son las herramientas más efectivas para reducir el spam telefónico y proteger a los usuarios.

  • Lista Robinson: es un registro de exclusión publicitaria que permite a los usuarios decidir qué tipo de comunicaciones no desean recibir. Se puede bloquear publicidad por teléfono, SMS, correo electrónico e incluso correo postal.
  • Stop Publicidad: lanzada en enero de 2025 con el respaldo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), esta herramienta permite limitar la publicidad no deseada no solo en llamadas, sino también en redes sociales y aplicaciones de mensajería, reforzando así la protección de datos y los derechos digitales.
@policia 📞😩 ¿Cansado de recibir #llamadas de #publicidad no solicitadas? Puedes recurrir a 2️⃣ herramientas para evitarlas⬇️ 🔹www.listarobinson.es 🔹www.listastoppublicidad.com Te aclaramos qué son, cómo utilizarlas y para qué sirven ¡Atento!👀 #consejo #policia #spam ♬ sonido original - Policía Nacional

El proceso de inscripción es sencillo: se realiza a través de la página web oficial, se completan los datos y se confirma mediante un correo electrónico. En el caso de menores de 14 años, son los padres o tutores quienes deben completar el registro.

Es importante tener en cuenta que los efectos de ambas herramientas no son inmediatos. Tras registrarse, los usuarios pueden tardar entre uno y tres meses en notar una reducción significativa de llamadas y mensajes comerciales.

