Real Madrid Manchester CityBarcelona BenficaBarcelona Benfica horarioSanciones Real MadridReal Madrid - City horarioReal Madrid - City alineacionesClasificación ChampionsSuperordenador ChampionsHaalandLewandowskiBarcelona - EintrachtCruces ChampionsLamine YamalLewandowskiRobert Martinez CristianoAfición EintrachtAraujoEmparejamientos Copa del Rey
JUBILACIÓN

Adiós a jubilarse a los 65: el aviso de Gonzalo Bernardos que pone en alerta a los jóvenes

España seguirá a Dinamarca: ¿jubilación a los 70?

Gonzalo Bernardos

Gonzalo Bernardos / El Periódico

David Cruz

David Cruz

Quizás seas joven y pienses que la jubilación es uno de esos temas que siempre parecen lejanos. Sin embargo, si escuchas declaraciones de expertos como Gonzalo Bernardos, economista muy habitual en televisión, es probable que acabes calentándote la cabeza con los cambios que se avecinan para generaciones futuras.

Bernardos tiene claro que España seguirá el camino de Dinamarca y probablemente acabemos jubilándonos a la edad de 70 años. Y lo peor es que no es una opción como tal: "no hay otra salida".

Según las palabras del economista, Dinamarca será el primer país en fijar la jubilación en los 70 años desde 2040. Y España, antes o después, se verá obligada a copiar ese modelo. ¿La razón? Faltan jóvenes para mantener el sistema, con un país cada vez más envejecido.

En los próximos diez años se jubilarán 5,3 millones de personas, pero solo entrarán al mercado laboral 1,8 millones. Es decir, por cada tres que se van, entra uno. Las matemáticas hablan por sí solas.

Además, el experto explica que el sistema ya arrastra un déficit de 65.000 millones de euros, y lo peor de todo es que seguirá aumentando. Subir impuestos no es una opción especialmente popular; recortar pensiones tampoco. Así que la única salida es trabajar más año.

Y sí, esto acaba afectándonos a los jóvenes de hoy en día, quienes ya nos estamos enfrentando a unos salarios cada vez más bajos, alquileres imposibles y poca estabilidad a todos los niveles.

Bernardos lo resume muy bien: "solo faltaba que los jóvenes, que ya ganan poco, ganen menos porque tienen que pagar más". Un mensaje poco optimista, pero bastante realista: si no se acaba retrasando la edad de jubilación, nuestras pensiones están en riesgo, especialmente si se acaba rompiendo el sistema tal y cómo lo conocemos hoy en día

