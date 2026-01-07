Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026

En los últimos años el sistema de pensiones ha experimentado varios cambios, y este 2026 llegan novedades importantes tanto para los pensionistas como para los trabajadores en activo que tengan previsto retirarse este año.

Uno de los cambios más destacados es el aumento de la edad de jubilación para determinados colectivos, una modificación que forma parte del calendario progresivo establecido en la última gran reforma del sistema.

Ahora, la edad de jubilación es de 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, mientras que aquellos que superen este umbral podrán retirarse a los 65 años.

Sin embargo, cabe recordar que para poder cobrar la pensión completa, se exigirá un mínimo de 36 años y 6 meses cotizados, y este será el último ajuste antes de que en 2027 la edad ordinaria se consolide en 67 años.

Otro cambio importante es el nuevo método dual de cálculo de la pensión. Gracias a él, los jubilados podrán elegir la base reguladora que más les convenga, sumando las 302 bases más altas de los últimos 304 meses y dividiendo el total entre 352,33. Esto permite descartar los peores meses y reducir el efecto de periodos de empleo inestable sobre la pensión final.

Además, este año también se ajustan las pensiones máximas y mínimas. La máxima se situará en 3.359 euros al mes en 14 pagas, con un ajuste adicional que podrá elevarla a 3.360 euros para quienes hayan cotizado por las bases máximas. Mientras que la mínima ascenderá a 13.107 euros anuales para personas solas y 17.592 euros para quienes tengan cónyuge a cargo. Los pensionistas que ya reciben su prestación verán un incremento del 2,7%.

Por último, quienes opten por la jubilación anticipada deben tener en cuenta que la edad mínima es de 62 años y 10 meses para los casos involuntarios (61 años si se superan los 38 años y 3 meses cotizados), mientras que en la jubilación voluntaria, se podrá solicitar a partir de 64 años y 10 meses (63 años si se cumple el máximo de cotización).

En ambos casos, la pensión se reducirá proporcionalmente según los meses que se adelante el retiro.