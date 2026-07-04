Adiós a la histórica multa de la DGT: un juez acaba con la sanción de 200 euros de la ITV

Un juzgado ha vuelto a poner freno a una de las multas más discutidas de la DGT: la sanción de 200 euros por tener la ITV caducada cuando el vehículo estaba simplemente aparcado. La resolución confirma que no se puede castigar el mero hecho de tener el coche estacionado sin inspección en vigor, porque la infracción legal está ligada a circular, no a estar parado.

Qué ha decidido el juez

El fallo anula la multa impuesta a un conductor cuyo vehículo estaba aparcado en la calle y no circulando. El juez entiende que el tipo sancionador no permite castigar esa situación, ya que la norma se refiere a conducir o circular con la ITV vencida, no a dejar el coche estacionado.

Por tanto, la sanción carece de cobertura legal en ese caso concreto. La clave jurídica está en el principio de tipicidad, que exige que toda infracción esté claramente prevista por la ley. Si la conducta que se sanciona no está descrita de forma expresa, la multa no puede sostenerse.

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En este caso, el tribunal considera que tener el coche estacionado sin ITV no encaja en la infracción aplicada por Tráfico. Eso sí, la sentencia no elimina la multa en todos los supuestos. Si el vehículo circula con la ITV caducada, la sanción de 200 euros sigue vigente y, además, puede haber inmovilización del coche.

Un precedente importante

Este tipo de resoluciones abre la puerta a que otros conductores recurran sanciones similares cuando el coche estaba estacionado. Varios juzgados ya han ido en esta misma línea en los últimos años, reforzando la idea de que la DGT no puede multar el mero incumplimiento administrativo si el vehículo no estaba en circulación.

Por eso este caso se considera un nuevo golpe a la interpretación más estricta de Tráfico. La ITV sigue siendo obligatoria, pero no toda multa por ITV caducada es automáticamente válida. Si el coche estaba parado y la denuncia no acredita circulación, hay base para discutir la sanción.

La sentencia no cambia la norma general, pero sí refuerza la defensa de quienes fueron multados por tener el coche aparcado.