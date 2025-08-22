Adiós a frenar antes de los radares: este es el truco de la DGT para cazar a los conductores

La DGT ya no sabe cómo parar los infractores y ahora se ha inventado un nuevo sistema con el que nuestras carreteras estarán aún más vigiladas. De esta manera se quieren evitar muchos accidentes por exceso de velocidad, qué es la causa más común de los siniestros tanto en autovías como en vías secundarias.

Cuando todos vemos una señal que nos avisa de un radar que está próximo, todos soltamos el pie del acelerador para que al pasar por él estemos a la velocidad indicada.

Esto es un peligro porque solo se respeta el límite cuando pasamos por esa zona, y en el resto de la carretera vamos muchísimo más rápido. Desde ya, la DGT tiene activo este truco para que esto no ocurra más.

Para controlar la velocidad máxima de los coches a instalados en España 780 radares fijos, 545 móviles y 92 de tramo lo que hace un total de 1417 aparatos repartidos por todas nuestras carreteras. A todos ellos hay que sumar otros 26 más que son el remedio para lo que la DGT denomina como “problema grave”.

Radares antes de radares

El departamento de tráfico ha tomado una decisión radical que afectará a todos los conductores Especialmente a los que les guste ir rápido. A la DGT no se le ha ocurrido otra cosa más que instalar radares anti frenado unos metros antes de los puntos donde ya existían controles de velocidad.

Esto se utilizarán igual que los radares convencionales, aunque serán más efectivos porque no se conocerá el paradero de ellos para así evitar que los conductores frenen antes de un aparato que está hecho para controlar que los coches no suelten el acelerador. Una frenada injustificada te puede costar hasta 200 € y la retirada de 4 puntos del carnet.

También se han creado los radares en cascada, estos en vez de ponerse antes sí sitúan unos metros más adelante del controlador oficial. Gracias a esto se caza a los conductores que al ver el radar aumentan la velocidad.

Hoy esta decisión de la DGT ha traído mucha polémica por qué hay personas que entienden qué esto es otra manera más para contribuir al afán recaudatorio de la Jefatura de tráfico. Otros han tirado de ironía para decir que seguirán haciendo lo mismo, frenar antes del radar.