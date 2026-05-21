SOCIEDAD
Adiós a la ducha de plato: la tendencia de 2026 que transforma el baño con más estilo y comodidad
Diseño, amplitud y funcionalidad se unen en una alternativa que gana terreno en hogares y reformas
Durante años, el plato de ducha de resina o cerámica se convirtió en la opción favorita para renovar el baño. Su diseño práctico, la facilidad de acceso y su capacidad para sustituir a la bañera lo llevaron a dominar prácticamente cualquier reforma. Pero las tendencias en interiorismo han empezado a girar hacia otro concepto distinto.
En pleno 2026, cada vez más proyectos dejan atrás el plato de ducha convencional para apostar por espacios integrados, líneas limpias y una estética mucho más minimalista. La prioridad ya no es solo ganar funcionalidad, sino también crear una sensación de amplitud y continuidad visual que transforme el baño en un espacio más elegante y sofisticado.
Adiós a la ducha de plato
Así, las nuevas soluciones de ducha a ras de suelo y sin barreras se consolidan como la elección preferida en las reformas más actuales.
La desaparición del plato de ducha tradicional no responde solo a una cuestión estética, sino a una nueva forma de entender el baño como un espacio uniforme y sin interrupciones. Cada vez más viviendas apuestan por las duchas de obra a ras de suelo, donde el pavimento se integra de forma continua y elimina cualquier sensación de corte visual.
La clave está en utilizar un mismo material en toda la estancia, desde el suelo del baño hasta la zona de ducha. Materiales como el gres porcelánico, la piedra natural o el microcemento permiten crear una superficie limpia y coherente que aporta mayor amplitud visual y una sensación más moderna y elegante.
Durante años, este tipo de acabados parecía reservado a hoteles exclusivos y viviendas de alto nivel, pero los avances en impermeabilización y drenaje han facilitado su llegada a hogares comunes. El resultado es un baño más despejado, cómodo y sofisticado, donde diseño y funcionalidad avanzan de la mano.
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