Adiós a los días de 24 horas: a partir de esta fecha, los días en la Tierra durarán 25 horas

Que los días tienen 24 horas es algo que se ha aceptado históricamente como una verdad universal por meras cuestiones prácticas. Dicha cifra nos permite establecer un calendario coherente con respecto a cómo funciona nuestra sociedad globalizada, pero esto cambiará en el futuro.

Así lo defienden desde la NASA, donde científicos están realizando numerosos estudios sobre la velocidad de rotación de la Tierra, al cual se estaría reduciendo de manera gradual con el paso de los años.

Esto último provocaría, por tanto, que los días pasarán a durar 25 horas en el futuro. Eso sí, hablamos de un cambio que no sería perceptible hasta que pasasen, como mínimo, unos 200 millones de años.

Pero, ¿a qué se debe el hecho de que la velocidad a la que rota la Tierra esté en descenso? La explicación que dan los científicos de la NASA al respecto tiene que ver con un cuerpo que ha sido protagonista rotundo en la actualidad astronómica. Efectivamente, estamos hablando de la Luna.

La gravedad que la Luna ejerce sobre los óceanos de la Tierra (la cual provoca las subidas y las bajadas de la marea) genera cierta fricción en el lecho marino; siendo esto último lo que causa que la Tierra pierda energía rotacional con el paso del tiempo.

No obstante, este fenómeno no es perceptible para los sentidos humanos. Tanto es así que los científicos de la NASA afirman que el tiempo que dura un día aumentaría una fracción de segundo a lo largo de toda una vida.

Algo que ha hecho que los equipos de la entidad hayan tenido que desarrollar herramientas de alta tecnología para llevar a cabo ciertas mediciones. Entre ellas, destacan relojes de ultraprecisión cuyos resultados se comparan con registros históricos de anteriores eclipses lunares.

Por tanto, la cienca constata que los días pasarán a durar 25 horas en lugar de 24 en un futuro, pero aún queda muchísimo para que este cambio se convierta en algo perceptible para el cerebro humano.