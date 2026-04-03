ECONOMÍA
Adiós al crédito sin permiso: el Gobierno prohíbe a los bancos ampliar su límite sin petición del cliente
El Anteproyecto de Ley prohíbe la concesión de crédito a los consumidores que no lo hayan solicitado previamente
El Consejo de Ministros aprobó en enero un Anteproyecto de Ley que regula los créditos al consumo. Con esta normativa, el Gobierno prohíbe a las entidades financieras emitir tarjetas de crédito o ampliar el límite del mismo sin una petición expresa del cliente.
De esta manera, se acabó recibir una tarjeta de crédito en el domicilio del consumidor sin haberla solicitado. "Se prohíbe toda concesión de crédito a los consumidores que no hayan solicitado previamente y sin su consentimiento expreso", señala el texto legal.
Según explica el Ministerio de Economía, "la prohibición de conceder créditos cuando no se haya solicitado no debe impedir que los prestamistas anuncien u ofrezcan créditos, que no concedan sin el consentimiento del consumidor".
Por lo tanto, este cambio de normativa no excluye las ofertas comerciales sobre los servicios mencionados. En este caso, los clientes podrían recibir información sobre este tipo de financiación, siempre que no se active sin autorización.
El Anteproyecto de Ley también regulará los créditos al consumo como: microcréditos, tarjetas revolving o préstamos rápidos en plataformas digitales. Además, todos los prestamistas que ofrezcan este tipo de créditos deberán estar autorizados y supervisados por el Banco de España.
En los últimos años, este mercado ha cambiado debido a la digitalización que favorece la aparición de nuevas entidades y modelos de negocio. En este contexto, el Gobierno pretende reforzar la protección de los consumidores, especialmente de los más vulnerables.
Entre las novedades del Anteproyecto de Ley, destaca la introducción de medidas de limitación de costes: "Con el objetivo de prevenir el sobreendeudamiento y otorgar seguridad jurídica a todos los operadores", señalan desde la nota oficial del Gobierno.
Finalmente, se contemplan medidas adicionales para la protección del consumidor. En este caso, se reforzará la transparencia en la información que se entrega al cliente, así como la obligación de destacar en la página los elementos esenciales de la información precontractual.
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