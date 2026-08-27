Adiós a las cartas de la Seguridad Social: a partir del 1 de septiembre de 2026 tendrás que mirar la notificación oficial en el móvil

La Seguridad Social cambia su forma de comunicarse con determinados trabajadores y la fecha que conviene marcar en el calendario es el próximo 1 de septiembre de 2026. Desde ese día, las personas que están relacionadas con determinados procedimientos de incapacidad recibirán sus notificaciones por vía electrónica, dejando atrás la tradicional carta por correo postal.

Este cambio no afecta a todos los trabajadores, sino principalmente a quienes soliciten o sean perceptores de una prestación por incapacidad temporal, así como a quienes tengan comunicaciones relacionadas con la incapacidad permanente o lesiones permanentes no incapacitantes.

Una modificación recogida en la Orden ISM/541/2026 publicada en el BOE y en la que puedes consultar con detalle toda la información.

Tú móvil será el aviso, pero la notificación estará en internet

Uno de los detalles más importantes es que la Seguridad Social podrá enviar un SMS o un correo electrónico para avisar de que existe una comunicación disponible, pero este mensaje no será la notificación oficial.

Para consultar el documento con validez administrativa habrá que acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS) y utilizar un sistema de identificación como Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. La propia Seguridad Social confirma que las comunicaciones de incapacidad temproal e incapacidad permanente pasarán a hacerse electrónicamente desde el 1 de septiembre.

La Seguridad Social alerta / Sport.es

El objetivo es acelerar los procedimientos y evitar problemas derivados del envío postal, al mismo tiempo que reducir los retrasos que se puedan producir cuando una carta no llega a tiempo o no es recogida.

Ojo con los 10 días: no dejes la notificación para después

Uno de los puntos más interesantes es el plazo para acceder a la comunicación. Las notificaciones permanecen disponibles durante 10 días naturales desde su puesta a disposición. Si el interesado no accede durante ese periodo, se producen los efectos jurídicos que correspondan cada caso y el procedimiento administrativo continuará su curso.

Por eso, si estás inmerso en alguno de estos trámites, debes comprobar que tus datos de contacto están actualizados y revisar continuamente tus comunicaciones electrónicas. Todo ello sin perjuicio de que aquellos que no puedan emplear estos sistemas puedan acudir a las oficinas del INSS a recibir asistencia presencial.