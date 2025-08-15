VIDA Y ESTILO
Adiós a ir cargado a la playa: el invento de Decathlon para llevarlo todo que incluso te servirá de mesa
El carro multiusos que te solucionará el verano
A. Niego
Ir a la playa ligero es una tarea prácticamente imposible, sobre todo si hay niños de por medio. La sombrilla, los juegos, las toallas, la nevera... muchos 'por si acaso' que hacen que ir a la playa sea como irse de viaje, pero gracias a Decathlon se acabó el ir cargado y sin tener que dejar nada en casa.
La solución está en el carro multiusos de Aktive, muy cómodo y fácil de llevar para que puedas llevar todos tus bártulos.
Es plegable por lo que no tendrás qué ocuparte de dónde colocarlo cuando no lo estés usando, porque una vez plegado ocupa muy poco espacio.
Su estructura resistente de aluminio presenta un diseño 2 en 1 que permitir utilizarlo tanto como carrito de playa como mesa de pícnic. Tiene 4 orificios para poner una sombrilla o apoyar los vasos.
Si lo utilizas como carro soporta un peso máximo de 20 kilos y, si se usa como mesa, puede aguantar unos 10 kilos.
Este es su precio
Y lo mejor de todo es su precio, porque podrás encontrarlo por 44, 95 euros. El artículo que no dejarás de usar este verano y que te solucionará la vida en vacaciones.
