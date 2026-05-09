Adiós a aparcar gratis en la calle: cambios en las tarifas de la zona azul a partir de las 21 horas y en fines de semana

Aparcar en Madrid podría convertirse próximamente en una tarea todavía más complicada para muchos conductores. El Ayuntamiento ha aprobado una modificación de la normativa del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) que permitirá ampliar tanto los horarios como los días de funcionamiento de las zonas azul y verde en determinados barrios de la capital.

La principal novedad es que el sistema podrá extenderse también a domingos y festivos en aquellas áreas donde exista una elevada demanda de aparcamiento. Además, la regulación ya no tendrá que finalizar obligatoriamente a las 21:00 horas entre semana ni a las 15:00 los sábados, ya que el Gobierno municipal podrá autorizar horarios ampliados mientras persista la presión sobre las plazas de estacionamiento.

Desde el consistorio defienden que la medida busca proteger a los residentes de zonas con gran actividad comercial, turística, cultural o de ocio, donde los vecinos encuentran dificultades habituales para estacionar cerca de sus viviendas.

Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y los domingos: se aprueba el cambio al aparcar en zona azul / Agencias

Según el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, Madrid se ha convertido en “un modelo de éxito en movilidad sostenible” gracias a medidas destinadas a equilibrar el tráfico y mejorar la calidad del aire.

La nueva ordenanza contempla también la creación de unas 60.000 nuevas plazas SER y la expansión del sistema a más distritos de forma progresiva. Eso sí, el Ayuntamiento asegura que cada ampliación deberá contar previamente con el respaldo de las juntas de distrito y con consultas a asociaciones vecinales y residentes.

Sin embargo, la iniciativa ya ha generado críticas entre parte de la ciudadanía. Algunos vecinos consideran que el endurecimiento de las restricciones complicará aún más el aparcamiento diario y supondrá un gasto adicional para quienes necesitan utilizar el coche con frecuencia. Otros temen que estas medidas terminen favoreciendo únicamente a los vehículos con etiqueta ECO o CERO, incentivando indirectamente la renovación del parque móvil.

La propuesta no afectará finalmente a Moratalaz, uno de los barrios que había sido mencionado inicialmente dentro de la posible ampliación del SER.

Con esta reforma, Madrid continúa avanzando en su estrategia de movilidad urbana, aunque el debate entre sostenibilidad, acceso al vehículo privado y facilidad de aparcamiento sigue más abierto que nunca.