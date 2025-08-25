Adiós al aire acondicionado: conoce el truco egipcio para dormir bien cuando hace calor

El objetivo ideal es dormir entre 7 y 8 horas diarias. No alcanzar este tiempo puede afectar tanto al estado de ánimo como a la salud física, ya que la falta de sueño suficiente puede provocar déficits cognitivos, dificultad para concentrarse, irritabilidad, fatiga e incluso aumentar el riesgo de ansiedad y depresión.

Además, dormir poco eleva la probabilidad de sufrir presión arterial alta, enfermedades cardíacas, problemas renales, y puede debilitar el sistema inmunológico, haciendo que el cuerpo sea más vulnerable a infecciones.

Según la etapa de la vida en la que te encuentres, las horas de sueño recomendadas varían: los adolescentes necesitan unas 8-10 horas, los bebés de hasta 12 meses entre 12 y 16 horas, y los niños más pequeños, necesitan descansar entre 11 y 14 horas.

Sin embargo, hay situaciones en las que dormir bien se vuelve prácticamente imposible. Una de ellas ocurre en pleno verano, cuando las altas temperaturas dificultan el descanso y hacen muy complicado conciliar el sueño.

Ante esta situación, la mayoría de personas optan por abrir la ventana, usar el aire acondicionado o ventilador, pero estos métodos cuentan con dos inconvenientes principales. Por un lado, pueden resecar las vías respiratorias o incluso provocar un resfriado. Por otro lado, el ruido que generan estas máquinas puede resultar molesto y afectar la calidad del sueño.

El calor es un problema que ha afectado a todas las generaciones. Ahora se ha recuperado un método utilizado por los antiguos egiptos para combatir el calor nocturno, que ayuda a reducir la temperatura corporal.

El truco consiste en mojar ligeramente una sábana, una toalla o una manta y taparse con ella a la hora de dormir. También se puede humedecer en la ducha y meterla en la lavadora para exprimirle un poco el agua, ya que es importante que no esté totalmente empapada.