Adiós al aire acondicionado: conoce el truco egipcio para dormir bien cuando hace calor

Con las altas temperaturas se hace muy difícil conciliar el sueño

Emma Ferrara

El objetivo ideal es dormir entre 7 y 8 horas diarias. No alcanzar este tiempo puede afectar tanto al estado de ánimo como a la salud física, ya que la falta de sueño suficiente puede provocar déficits cognitivos, dificultad para concentrarse, irritabilidad, fatiga e incluso aumentar el riesgo de ansiedad y depresión.

Además, dormir poco eleva la probabilidad de sufrir presión arterial alta, enfermedades cardíacas, problemas renales, y puede debilitar el sistema inmunológico, haciendo que el cuerpo sea más vulnerable a infecciones.

Según la etapa de la vida en la que te encuentres, las horas de sueño recomendadas varían: los adolescentes necesitan unas 8-10 horas, los bebés de hasta 12 meses entre 12 y 16 horas, y los niños más pequeños, necesitan descansar entre 11 y 14 horas. 

Sin embargo, hay situaciones en las que dormir bien se vuelve prácticamente imposible. Una de ellas ocurre en pleno verano, cuando las altas temperaturas dificultan el descanso y hacen muy complicado conciliar el sueño.

Ante esta situación, la mayoría de personas optan por abrir la ventana, usar el aire acondicionado o ventilador, pero estos métodos cuentan con dos inconvenientes principales. Por un lado, pueden resecar las vías respiratorias o incluso provocar un resfriado. Por otro lado, el ruido que generan estas máquinas puede resultar molesto y afectar la calidad del sueño.

El calor es un problema que ha afectado a todas las generaciones. Ahora se ha recuperado un método utilizado por los antiguos egiptos para combatir el calor nocturno, que ayuda a reducir la temperatura corporal.

El truco consiste en mojar ligeramente una sábana, una toalla o una manta y taparse con ella a la hora de dormir. También se puede humedecer en la ducha y meterla en la lavadora para exprimirle un poco el agua, ya que es importante que no esté totalmente empapada.

Adiós al aire acondicionado: conoce el truco egipcio para dormir bien cuando hace calor

Sergio Gutiérrez, experto financiero, sobre tener invitados en la piscina comunitaria: "Lo pueden prohibir, o peor, cobrarte por ello"

Ada Colau sorprende a todos con su nuevo proyecto en TV3

Aumentan a 14 los muertos en el ataque de Israel al hospital Nasser de Gaza, entre ellos tres periodistas

"Si eres catalán, te jodes": el incendiario choque lingüístico entre Pilar Rahola y Esperanza Aguirre

Las consecuencias del incendio de Porto: "No quiere venir nadie; piensan que todo está quemado, y no"

Veintidós efectivos de la UME parten desde Madrid para combatir los incendios de Ourense

Francia convoca al embajador de EEUU por su denuncia de la supuesta inacción de París ante el antisemitismo

