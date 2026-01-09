Adiós a los 120 km/h: La nueva velocidad máxima en las autovías españolas

La DGT se encuentra en el punto de mira de las críticas de muchos conductores desde hace unos meses, y la razón tiene que ver con las polémicas decisiones que han tomado en relación a ciertos elementos como, por ejemplo, las nuevas balizas V-16.

No obstante, los movimientos controvertidos de la DGT no se limitarán a esto último durante el recién estrenado año 2026: la entidad ha anunciado un nuevo cambio que ha vuelto a suscitar arqueamientos de ceja por doquier.

Estamos hablando, concretamente, de que la DGT ha tomado la decisión de reducir el límite de velocidad en autovía. Por tanto, los 120 km/h a los que estábamos acostumbrados pasan a ser cosa del pasado.

En su lugar, la DGT ha optado por disminuir la velocidad máxima de 120 km/h a 100 km/h. No obstante, hay que recalcar que esta modificación viene influenciada por parte de informes internacionales.

En este mismo sentido, las últimas recomendaciones de la ONU van encaminadas a que las entidades de tráfico de los distintos países que forman parte de ella reduzcan la velocidad máxima de sus carreteras.

Algo que se haría con un objetivo bastante específico en mente: reducir la siniestralidad en las carreteras y, por tanto, que disminuya el número de accidentes que se producen a lo largo de las mismas cada año.

Se espera que esta modificación en los límites de velocidad se aplique a la totalidad del sistema de carreteras a lo largo de los próximos años, pero esta solo se ha aplicado a tres trayectos por el momento: la AP-7 en Catalunya, la AP-8 de Gipuzkoa y la Ag-55 entre A Coruña y Carballo.

Con estas modificaciones, la DGT tratará de perseguir su cometido de lograr que cada vez sean menos las vidas que se pierden en la carretera a causa de aquellos que no respetan sus límites de velocidad.