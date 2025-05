Soy adiestrador y estas son las 3 razas de perro que no tendría nunca en una casa con niños

La adopción de una mascota y su incorparación a la familia debe ser una decisión meditada y reflexionada. En la actualidad, algunos adiestradores caninos aprovechan las redes sociales para advetir de las características más importantes que hay que tener en cuenta.

En este contexto, aunque hay perros que pueden adaptarse sin problemas a su nuevo hogar, hay algunas razas que podría ser preferible evitar por su tamaño, carácter e instinto. Al menos, esto es lo que recomienda Will Atherton, adiestrador canino con más de 900.000 seguidores en TikTok.

El creador de contenido ha compartido en su perfil un vídeo explicando su experiencia profesional al respecto. En la publicación, habla de tres razas de perro que debería evitarse en hogares con niños pequeños, según sus vivencias.

En primer lugar, el experto menciona un pastor belga malinois. Esta raza es habitual en cuerpos policiales y fuerzas armadas, pero necesitan un nivel alto de estimulación física mental. "Muerden a los niños, les hacen daño, no tienen 'botón de apagado' y quieren estar en movimiento todo el tiempo", explica Atherton.

A continuación, el adiestrador habla del pastor caucásico, una raza cuyo origen servía para proteger rebaños en zonas rurales. "No tienen la paciencia o la capcidad de alejarse de los niños que los frustran", apunta el especialista canino.

Finalmente, este formador no menciona una raza concreta, puesto que cita todas las razas de perros guardianes de ganado que tienen un enorme tamaño.

En este caso, se refiere a perros como el mastín del Pirineo o el komondor. "Estos perros pueden necesitar vivir al aire libre y lejos de situaciones que lso pongan en tensión, como los juegos impredicibles de los niños pequeños".

Estas elecciones no son prohibiciones, tampoco quiere decir que no existan casos de buena convivencia. No obstante, el adiestrador señala que estas razas de perro requieren de propietarios con conocimientos previos al respecto. Por lo tanto, es preferible escoger una raza con mayor capacidad para adaptarse a situaciones con niños.