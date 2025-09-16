Adicción a ChatGPT: Así es la nueva tendencia que va al alza en todo el mundo

La IA ha llegado para quedarse y hay algunos que ya ven su incorporación al día a día como la nueva revolución que debe cambiar la manera en la que vivimos, igual que hiciera la industrialización. Pese a que el impacto de la tecnología todavía es complicado de medir, está claro que cada día son más las personas que optan por preguntarle sus dudas de cualquier tipo a herramientas como ChatGPT, que es una de las más usadas en todo el mundo.

Ahora, con tan solo unos pocos meses entre nosotros, parece que el invento de OpenAI se ha convertido en un elemento indispensable en la vida de mucha gente que no puede vivir sin ello, como si se tratara de una especie de oráculo.

Así lo expone la creadora de contenido de temas relacionados con la filosofía o la sociedad, Rocío Vidal, conocida en redes como 'La Gata de Schrödinger', que apunta que se usa "tanto como psicólogo, como para obtener información" de todo tipo.

Como muestra, expone los casos de algunos 'streamers' de éxito que reconocen la influencia de ChatGPT y de la IA en su vida diaria. Entre ellos se puede ver al Xokas: "Estoy completamente enganchado a ChatGPT. Estoy todo el día hablando con él", apunta el gallego.

Otro de ellos es quien combatiera en 'La Velada del Año' de julio, el creador de contenido Tomas Mazza: "Cuando no puedo dormir lo que hago es, le mando un audio a ChatGPT para desahogar todo lo que tengo en mi cabeza, lo que me está pasando. Lo que tiene ChatGPT es que lo puede educar", indicaba el argentino.

Sin embargo, lejos de ser una solución real a los problemas de cada uno, Rocío comenta que realmente existen "varios problemas". En primer lugar, explica que "estas IA están entrenadas para darte la razón", por lo que puede ser peligroso seguir a rajatabla las indicaciones de la pantalla. En segundo lugar, "no toda la información que dan es verdadera".

Para demostrarlo, comenta que hizo un experimento para constatar que la IA tiende a dar siempre la razón a quien le pregunta: "Probé a decir, 'me han dicho que mi signo (zodiacal) es muy...' y una retahíla de adjetivos con características propias de los signos. Me dio la razón en todos", asegura.

Por eso, revela que algunos profesionales alertan de un nuevo tipo de trastorno, la "psicosis inducida por IA", que se causa por culpa de que recibir siempre la aprobación de la herramienta, algo que provoca que "se empiece a perder el ancla con la realidad". Como ejemplo pone el caso de una chica que por culpa de la IA se pensó que su psiquiatra era un acosador, pero que al mostrarlo en redes los usuarios de estas se percataron que realmente era ella quien seguía este tipo de tendencia.

También se hace eco del caso de un joven que perdió la vida tras conversar una larga temporada con ChatGPT y que este le incitara a cometer suicidio, motivo por el cual en las últimas actualizaciones la 'actitud' de la IA es más fría. Para que esto no ocurre, Rocío recomienda acudir a los profesionales de la psicología y psiquiatría en lugar de reafirmarse con este tipo de innovaciones.