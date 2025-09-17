Quién es Ada Lluch, la 'influencer' catalana afín a la extrema derecha que se fotografía con Donald Trump: "Por favor hombres, protegednos"

Tortosa se encuentra a 6.400 kilómetros de distancia de la Casa Blanca, en Washington DC. Sin embargo, desde hace poco la distancia se ha reducido con el ascenso mediático de Ada Lluch, una 'influencer' catalana que apoya firmemente las políticas de la ultraderecha y, por consiguiente, las de Donald Trump.

La figura de la joven de 25 años ha surgido recientemente al ser una de las protagonistas de la manifestación en contra de la inmigración que ocupó las calles de Londres el sábado pasado, en la cual se agruparon hasta 110.000 personas, con motivo de la visita del Presidente de los Estados Unidos a la ciudad británica.

Lluch fue una de las encargadas de leer un discurso abiertamente machista y xenófobo durante la marcha del fin de semana, como la llamada a la defensa de las fronteras europeas y de la identidad nacional tradicional, la cual piensa que va perdiéndose por la entrada de la inmigración irregular. Lo hizo como representante oficiosa de España en la marcha y dejó titulares de todo tipo: "Por favor hombres, protegednos" o "cada nación necesita un millón de personas como Tommy Robinson en el Reino Unido, Santiago Abascal en España y Donald Trump en America".

Dada su notoriedad, 'El País' ha entrevistado a Lluch para conocer mejor su perfil y destaca su alineación con las políticas que representa el político y magnate norteamericano. Además, también se apunta que es una firme detractora de la tendencia 'woke' y defensora acérrima de la dictadura franquista.

Ese 'amor' por la ideología trumpista le llevó a conocerle durante su etapa residiendo en la nación de las barras y las estrellas, entre 2023 y 2024, según se puede ver en sus perfiles sociales. ¿Cómo?, Lluch fue pareja del estratega ultraconservador, Joey Mannarino, que le permitió acudir a eventos en los que coincidía con Trump. Curiosamente, la realción terminó porque él no estaba dispuesto a tener un "ejército de hijos" lo más pronto posible, como ella quería.

Pese a seguir una ideología que gana adeptos a partir de etiquetar a colectivos y realidades, ella se muestra contraria a "ninguna etiqueta" y lucha por un "sitio el cual sus futuros niños puedan llamar hogar sin tener que someterse a ninguna ideología que les diga que son ciudadanos de segunda en su propio país".

Pese a que no se ha metido nunca en la política de forma profesional, ahora no descarta animarse viendo la repercusión que ha generado su perfil, aunque sigue teniendo otro tipo de prioridades: "Sería un honor involucrarme en política, pero mi primera prioridad es formar a una familia y ser una madre presente". El partido que más simpatía le genera es VOX, aunque asegura que todavía no puede afiliarse porque no vive en España a tiempo completo.

De momento, sigue siendo "solo una chica con sentido común. Nacida y criada en España", como indica en sus perfiles en las redes sociales. Por cierto, ya acumula 371.000 seguidores en X y 38.400 en Instagram, donde combina proclamas a favor de su forma de pensar y posados de todo tipo.