Ada Colau sorprende a todos con su nuevo proyecto en TV3

TV3 es la cadena de televisión por excelencia en Cataluña, reinando por encima de cualquier otro canal, incluso los nacionales.

Con un 15,3% de cuota media de pantalla durante el mes de julio en el day time y un 15,5% en el prime time, la cadena y su organización sigue buscando cómo mantener enganchados a todos sus espectadores y, por supuesto, seguir llamando la atención de posibles nuevos televidentes. Y una de sus más recientes apuestas no ha dejado indiferente a nadie: el fichaje de Ada Colau.

La política que fue alcaldesa de Barcelona desde 2015 hasta 2023, siendo, además, la primera mujer en obtener ese cargo, se ha vuelto colaboradora en el programa matutino 'Els Matins de TV3', con el objetivo de mejorar la audiencia de dicho espacio, ya que era una de las más bajas de la cadena catalana.

Cabe mencionar que ella no es la única política que participará en el programa catalán, pues se pueden ver otros rostros de gran renombre como Teresa Cunillera, exdelegada del gobierno español en Catalunya; Joan Tardà, exdiputado de ERC; Assumpta Escarp, exvicepresidenta del Parlament; e incluso Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y exdiputado en el Parlamento Europeo.

Con ello, TV3 busca mejorar aún más ya la alta audiencia que ya tienen de por sí. Con los últimos números, se han conseguido distanciar aún más de la cadena que ocupa el primer lugar, La 1, que ya está a casi cinco puntos de distancia por debajo. Ahora solo queda esperar si con la participación de Ada Colau en el mencionado programa matutino éste consigue remontar.