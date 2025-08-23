Suscripción

Ada Colau se prepara para conquistar la televisión de Catalunya: la exalcaldesa de Barcelona 'ficha' por TV3

La exalcaldesa de Barcelona pasará a formar parte de uno de los espacios donde TV3 tiene mayor margen de mejora

Ada Colau ficha por TV3

Ada Colau ficha por TV3 / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Cristian Miguel Villa

Fueron nada más y nada menos que 8 años los que Ada Colau estuvo al frente de la alcaldía de Barcelona, lógicamente convirtiéndose así en uno de los rostros más reconocidos de la política nacional. Pero ahora la empezaremos a ver de un modo distinto.

Ada Colau llega oficialmente a TV3

Se ha confirmado que TV3 ha hecho oficial el fichaje de Ada Colau para su programación, y lo hace en el que se trata de un momento de forma pletórico para la cadena catalana como pocos se le recuerdan en términos de share televisivo.

En Catalunya, se trata por mucha de la primera opción de los espectadores del territorio, llegando a alcanzar un 14.4% de share durante el mes de julio. Y ese dato es importante ya que se trata del mejor que han registrado en los últimos 18 años.

¿Cómo encaja Ada Colau en esta ola de éxito de la televisión de Catalunya? Pues no justamente en espacios de 'Prime Time', donde TV3 ya tiene datos increíbles como un share del 15.5%, sino en las mañanas de Catalunya.

Es así que Ada Colau pasará a formar parte del grupo de colaboradores de 'Els Matins de TV3' en cuanto arranque la siguiente temporada del programa. Ocupará este espacio junto a otras personalidades muy conocidas del mundo de la televisión y la política.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. / Archivo

De los nombres más destacados que se pueden rescatar sobre los participantes de 'Els Matins de TV3', resulta posible encontrar a Joan Tardà e incluso Pablo Iglesias entre otros. Es decir, TV3 forma así un equipo con mucho carisma y seguimiento.

Por lo tanto, con el fichaje de Ada Colau lo que se busca es que las audiencias de TV3 sean absolutas en todas y cada una de las franjas horarias de la televisión de Catalunya, un desafío que de consolidarlo sería ciertamente espectacular.

¿Qué te parece esta noticia? ¿Crees que la incorporación de Ada Colau a 'Els Matins de TV3' hará que la cadena también se convierta en una fuerza irrefrenable de las mañanas? O por contrario, ¿consideras quizá que se debería haber incluido a la exalcaldesa de Barcelona en otra franja horaria?

