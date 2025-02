Acusan a Melody, la representante de España en Eurovisión, y Chanel muestra su apoyo

Este sábado se ha celebrado el Benidorm Fest 2025 y España conoce a su próxima representante para el festival de Eurovisión en Basilea. La cantante Melodía Ruiz, más conocida como Melody, fue la más votada del certamen con la canción 'Esa diva'. La artista sevillana convenció al público, a pesar de las críticas y un reciente problema de salud.

"Que sepáis de corazón que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que cuando la gente piense en España sepa que aquí hay grandes artistas y grandes voces", aseguraba la artista nacida en Dos Hermanas. No obstante, la cantante sufrió un problema de salud en los días previos a la celebración del festival en la Costa Blanca.

"El miércoles lo pasé en el hospital, estaba malita. Fui al hospital para que me atendieran. Por el cambio de clima sentía que me dolía el pecho y no podía respirar bien y estuve con el oxígeno y mascarilla", explicaba la andaluza. "Me asusté, pero ya está. Ayer cuando canté y lo dimos todos decíamos con los bailarines 'ya, ya lo hemos hecho'. Este tipo de cosas pueden pasar, pero cuando tienes cerca gente que te cuida y te da cariño todo puede salir bien", seguía comentando la artista.

No obstante, Melody cree que estos momentos de dificultad son los que marcan la diferencia: "Malos nos ponemos todos, es así, pero aún te hace más artista y más persona cuando se ve cómo afrontas las dificultades de la vida". Sin embargo, la victoria no está exenta de polémica, como todo lo que suele rodear al famoso festival.

Algunos fans creen que la sevillana ha plagiado parte de su escenografía a la cantante Angelina Mango: "Melody has robado mucho de la puesta en escena de Angelina Mango con 'La Noia'", expresaba una usuaria de X. A pesar de las críticas, Chanel Terrero no ha dudado en expresar su apoyo a Melody: "La diva eres tú. Ahora toca apoyarla hasta la saciedad. Enhorabuena a todo el equipo", comentaba en su Instagram.