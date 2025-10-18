Se acuñaron más de 600 millones de estas monedas y ahora se pagan por 10.000 euros

En ocasiones, los coleccionistas no sólo buscan piezas únicas o que formen parte de tiradas muy limitadas, ya que hasta una moneda de 5 pesetas en circulación habitual puede llegar a alcanzar precios de 10.000 euros en subastas... como ha ocurrido con esta moneda tan especial.

La moneda de 5 pesetas de La Rioja

En concreto, se trata de la moneda de 5 pesetas acuñada en 1996 dedicada a La Rioja. Se fabricaron casi 700 millones de estas monedas, pero lo que hace que sea tan valiosa para algunos coleccionistas es su estado: si conservas una en perfecto estado, que sepas que tienes un auténtico tesoro.

Una de estas monedas de 5 pesetas de La Rioja se ha vendido en el portal de compraventa online eBay por cerca de 10.000 euros, para que te hagas una idea, lo que indica el interés que algunos coleccionistas pueden legar a tener por esta moneda.

¿Qué hace que sea una moneda tan especial? Tiene algunos detalles en su reverso que son únicos de esta pieza, con un bailarín de Anguiano junto a un racimo de uvas. En el anverso vemos la puerta del Revellín y el torreón de la Iglesia de Santa María del Palacio en Logroño.

Estas monedas de 5 pesetas dedicadas a alguna región en concreto suelen tener mucha aceptación entre los coleccionistas, incluso si se trata de alguna pieza que haya estado en circulación de forma masiva, y sobre todo si se conserva en un estado impecable.

Porque esa es la clave: a pesar de que se pusieron millones de ejemplares en circulación, es muy extraño encontrar alguna pieza de esta moneda de 5 pesetas de La Rioja en un estado de conservación perfecto, ya que debes saber bien lo que haces para poder mantenerla así.

No es la única moneda de circulación habitual que está causando furor entre los aficionados de la numismática y entre los coleccionistas, que no dudan en pagar miles de euros si la pieza tiene tanto valor.