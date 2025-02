¿Te acuerdas de él? Redfoo (LMFAO) participa en un torneo de tenis profesional con 49 años

Corría el año 2011 cuando se popularizaba una canción de nombre: 'Party Rock Anthem'. Sus creadores eran los dos músicos estadounidenses que conformaban el grupo de música electrónica y electro pop, LMFAO, que también cuentan con los créditos de los éxitos 'Sexy and I'm Know It' o 'Champagne Shower'.

Ahora, uno de sus integrantes participará en un torneo profesional de tenis. Se trata de Stefan Kendal Gordy, mejor conocido por su nombre artístico 'Redfoo', quien se ha inscrito en el ITF M15 que se disputará en la ciudad de Sharm El Sheikh, en Egipto a sus 49 años. La organización del torneo envió una invitación al músico sabiendo que es un admirador de este deporte y ahora ya ha disputado su primer partido. Ha jugado contra el noruego Leyton Rivera, de 23 años, quien le ha ganado fácilmente por 6-1 y 6-0 en tan solo 43 minutos de juego.

Pese a la sorpresa, esta no es la primera participación de 'Redfoo' en un torneo de tenis. En 2016 ya compitió en la fase previa del USA F30 Futures y perdió contra el español Fernando Bogajo por 6-0 y 7-5. El mismo año volvió a probar suerte en la categoría de dobles, junto a Chris Wttengel, aunque no consguió avanzar en el cuador final del USA F28.

Qué fue de LMFAO

LMFAO fue un dueto musical recordado por su extravagancia y estilo nacido el 2006 de la mano de Stefan Kendal Gordy ('Redfoo') y Skyler Austen Gordy ('Blu Sky'), tío y sobrino, ambos parientes del creador de Motown Records, Berry Gordy, que ha contado con artistas de renombre como Marvin Gaye, Stevie Wonder o The Jackson 5. En 2008 lanzaron su primer disco, titulado 'Party Rock' y en 2011, el segundo, 'Sorry for Party Rocking'.

El nombre respondía a las siglas de 'Laughing My Fucking Ass Off', que significa 'partirse el puto culo de la risa' y tuvo un gran éxito durante los primeros años de la década pasada, con colaboraciones sonadas con artistas de la talla de David Guetta. Sin embargo, Stefan y Skyler decidieron poner punto y final a su andadura por culpa de riñas familiares y quisieron probar suerte con sus proyectos por separados.

Según se ha podido saber con los años, el sobrino criticaba a su tío que quisiera apropiarse de las regalías de LMFAO. Además, según comentaba Sky Blu, en 2012 sufrió una lesión que le impidió salir de gira, pese a que su tío decidió continuar con las fechas programadas y actuar en solitario, usando el nombre del grupo y llevándose todo el dinero.

En su momento más álgido, su éxito fue tal que hasta llegaron a aparecer en diferentes series del momento como 'Glee' o 'Gossip Girl', aunque su aparición mediática más destacada es a que tuvo lugar en el descanso de la Super Bowl 2012, cuando Madonna les invitó a su 'show', una hazaña de la que solamente unos pocos pueden presumir.