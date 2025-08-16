Actualiza tu vida laboral y gánale años a la jubilación: Revisa tu relación con la Seguridad Social en un momento

El objetivo de todo trabajador es llegar a la jubilación, aunque parece que este proceso tan común hasta hoy puede convertirse en un lujo a medio plazo. El sistema de pensiones español está tocado de muerte según algunos especialistas y es insostenible tal y como está planteado hoy.

Sin embargo, hasta que no se apliquen nuevas medidas para paliar este problema, el camino laboral lleva al cobro de la pensión contributiva correspondiente a aquellos asalariados que hayan cumplido con los requisitos que pide la Seguridad Social.

Los más destacados, en este sentido, incluye haber cotizado un mínimo de 38 años y tres meses y tener más de 65 años y 10 meses, en el caso de las jubilaciones más habituales. Sin embargo, también existen nuevas modalidades, como la jubilación anticipada, una medida que el gobierno está tratando de impedir y promocionar la jubilación reversible, que permite a los retirados volver al mercado laboral sin perder cotización.

Cómo sumar años a la vida laboral

Gracias a la última reforma del sistema de pensiones, el gobierno permite a ciertos trabajadores conseguir años de cotización sin demasiado esfuerzo. De hecho, el proceso es realmente sencillo y se puede hacer a través de internet, por lo que tampoco es necesario salir de casa.

Según indica la ley, aquellos trabajadores que tuviesen un contrato parcial podrán computarlo como una jornada completa al eliminar el coeficiente del 1,5 que se usaba para equiparar ambos tipos de contrato. Ahora, en cambio, la jornada parcial computa como una completa, aunque tiene que quedar especificado en un documento.

De esta forma, más de 2,7 millones de personas podrán actualizar su situación y sumar años a su vida laboral desde la web de la Seguridad Social. Para ello, tan solo es necesario contar con el DNI en regla y completar el proceso siguiente:

Acceder al 'Informe de vida laboral' de la web oficial de la Seguridad Social. Escoger la opción 'Vía SMS'. Introducir el DNI y número de teléfono asociado. Pegar el código obtenido en el lugar requerido que aparecerá posteriormente. Acceder al documento de vida laboral y descargarlo en PDF.

Qué hacer si hay algún error en el documento de vida laboral

Aunque la actualización debería completarse de forma automática. En el caso de que sea así, cada afectado deberá contactar con la Administración para corregirlo, bien vía web, presentando una 'Solicitud de corrección de vida laboral', o con una cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social.