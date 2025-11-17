Así fue la actuación de Rosalía en el show de Jimmy Fallon que enamoró a Estados Unidos

Rosalía se ha convertido en una de las artistas españolas más reconocidas a nivel mundial y va camino de convertirse en la más relevante del siglo a muchos niveles.

Algo que la artista habría conseguido a través de la soltura con la que ha conseguido colarse dentro del mercado internacional y, específicamente, en el de Estados Unidos.

Prueba de ello es la actuación que llevó a cabo en la última emisión del show de Jimmy Fallon, donde la cantante dejó atónito tanto al presentador como a todo aquel que formaba parte del público.

La canción elegida por Rosalía para el programa no fue otro que 'La Perla' de su último disco que recibe el nombre de 'Lux' y con el que la cantante está ocupando el top 1 de muchas listas.

No obstante, hay que recalcar que la artista destacó durante el show no solo por sus habilidades musicales, sino por su espontaneidad y naturalidad con la que se mostraba ante las cámaras.

Tanto es así que Rosalía se convirtió en un punto central del programa, bromeando constantemente con Jimmy Fallon y entendiendo perfectamente los códigos del público anglosajón.

Tanto es así que su actuación en el show de Jimmy Fallon se ha viralizado mucho a lo largo y ancho del mundo, demostrando que Rosalía aún no ha dicho su última palabra.

Es más, podría decirse que con 'Lux' acaba de dar inicio a una nueva etapa de éxitos. Como si no lo hubiera hecho ya poniendo el panorama nacional e internacional patas arriba en ocasiones previas gracias a 'El mal querer' y 'Motomami'.