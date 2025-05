La actuación musical de los hijos de Piqué y Shakira triunfa en redes sociales

Los hijos de Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona, y Shakira, cantante colombiana, han vuelto a la senda de la música. Su primer 'hit' en la industria musical fue 'Acróstico', donde aparecieron con su madre, debido a que era una canción dedicada a ellos.

La letra del 'single' habla del amor incondicional de Shakira hacia sus hijos, Milan y Sasha. Además, la canción relata el inicio de una nueva etapa en sus vidas, ya que la artista colombiana se mudaba a Miami junto a ellos para comenzar de cero, lejos de Piqué.

Ahora, los hijos de esta expareja han salido de nuevo en otro videoclip. Milan y Sasha Piqué forman parte del nuevo álbum del programa 'Next Generation of Artis', que fue presentado durante la gala que organizó la fundación 'Let It Beat en Miami'.

Shakira no quiso perderse el estreno y asistió personalmente al evento para ver actuar en directo a sus hijos. Los jardines del restaurante The Deck, lugar de la gala, fueron testigos del estreno de 'The One'.

Durante la actuación se pudo ver a Shakira muy emocionada por sus dos hijos, ya que, por ahora, están siguiendo sus pasos. Sin embargo, el videoclip no verá luz hasta el 11 de mayo.

En el vídeo compartido por la fundación se puede ver como Milan es el vocalista junto a dos compañeras, y otros tres integrantes de la banda salen tocando la batería, la guitarra y el piano.

La canción no ha pasado desapercibida en redes sociales, y los usuarios han explotado de emoción tras escucharlos cantar: "Tiene un sonido muy fresco y honesto", "Ver esto es tan hermoso" o "Que voz tan dulce estoy segura que serán exitosos igual que su madre".