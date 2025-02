Así fue la actuación de Carlos Latre como Montoya, de 'La isla de las tentaciones', en 'El programa de AR'

A pesar de llevar ocho entregas de 'La isla de las tentaciones', el éxito está siendo como el del primer día o incluso más. Los seguidores se han volcado de lleno con la nueva edición. En nivel audiencia, la temporada está cosechando muy buenos números. Además, uno de los rostros más destacados es el de Montoya, ya que por su forma de ser se ha convertido en el 'MVP'.

Montoya no olvidará su paso por 'La isla de las tentaciones', debido a que le está abriendo muchas oportunidades, la última colaborar con Porcinos en la Kings League. El sevillano es tendencia mundial y su carrera hacia Villa Playa quedará para siempre en la retina de los seguidores del reality del amor. Además, será inolvidable el grito de Barneda: "¡Montoya, por favor!".

No hay ninguna duda de que el sevillano está dejando grandes momentos para los telespectadores de 'La isla de las tentaciones'. Además, sus icónicas frases ya no quedarán para el olvido. Entre ellas, "Montoya va donde brilla", "me has reventado", "gracias por venir" o "salta la gamba".

El último al subirse al 'trend' de Montaya ha sido Carlos Lastre que se ha transformado en él en el 'Programa de AR'. En el día de ayer, el humorista entró al plató de televisión del programa, recreando la famosa escena, al grito de "¡me has destrozado, Anita Rosa!".

La presentadora de Telecinco explicó todo lo que piensa sobre el impacto mediático que está teniendo el andaluz: "Es el personaje del momento. No sólo en España, sino en todo el mundo. Lo próximo es que Trump hable de Montoya". Además, explicó que "es un hombre que tiene una personalidad de una sinceridad tremenda".

Latre, que clavó al personaje, acabó su interpretación diciendo: "Me has destrozado por dentro. Es como cuando comes un kebab por las mañanas, que te destroza por dentro". Para finalizar, acabó con una frase que utilizó Shakira en referencia a Piqué y que también usa Montoya: "Ha cambiado un Ferrari por un Twingo y ya está".