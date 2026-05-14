Quién es la actriz y modelo turca Devrim Ozkan, pareja de Lucas Torreira, ex del Atlético y jugador del Galatasaray

Nuevo escándalo a la vista en Turquía. Lucas Torreira, exjugador del Atlético de Madrid y actual futbolista del Galatasaray, sufrió un episodio lamentable en un centro comercial del distrito de Beyoğlu, Estambul. El jugador uruguayo fue víctima de una agresión tras recibir varios golpes por parte de un individuo presuntamente obsesionado con su pareja, Devrim Ozkan, una de las actrices y modelos más destacadas de su país.

El mediocentro uruguayo habló con CCN Turk, donde desveló lo que sucedió: "Un hombre se acercó diciendo que quería una foto conmigo. Después apareció otro individuo y pensé que también quería hacerse una fotografía. Sin embargo, cuando se acercó me golpeó de repente en el lado izquierdo de la cabeza".

Según la prensa turca, el agresor es Burak Doğan, un hombre que supuestamente ya había acosado anteriormente a Devrim Ozkan y que incluso contaba con antecedentes por lesiones intencionadas.

Lucas Torreira, ex del Atlético, es atacado en un centro comercial por un acosador / Archivo

¿Quién es Devrim Ozkan?

Después de todo el revuelo mediático que se está generando, muchos se cuestionan quién es realmente la pareja de Torreira. En España es una gran desconocida, pero en Turquía es muy popular.

La modelo turca nació el 2 de septiembre de 1998 y desde bien pequeña demostró su potencial dentro de la televisión turca gracias a su participación en varias series de éxito como 'Rüya' y 'Vatanım Sensin'.

Con estas producciones dio un salto importante en su carrera, y posteriormente consiguió uno de sus primeros papeles relevantes con la serie 'Vuslat'. Desde entonces, no han dejado de llegarle ofertas a la actriz.

Pero no se dedica únicamente a la interpretación, ya que también trabaja como modelo. En cuanto a sus redes sociales cuenta con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram, lo que le abre la puerta a numerosas colaboraciones y le genera una importante fuente de ingresos.

Noticias relacionadas

La relación con el ex del Atlético de Madrid comenzó en 2023, aunque no la confirmaron hasta finales de ese año. En una publicación de Instagram, Torreira compartió el siguiente mensaje: "Tú eres mi mejor lugar. Me encanta tenerte en mi vida". Llevan ya más de tres años de relación y la conexión entre ambos sigue siendo muy especial.