La actriz española, Melani Olivares hace acto de presencia en 'Pasalabra': Así es su vida

En este jueves, con recta final al mes de agosto, volvemos a tener en televisión nada más y nada menos que un nuevo programa de 'Pasapalabra', uno de los más queridos de toda la televisión y el que cuenta con una gran cantidad de números en lo que al público se refiere.

Y es que recientemente el programa mediante las redes sociales ha revelado quienes serán los participantes que tendremos hoy en el resco más conocido de la televisión y en esta ocasión le ha tocado el turno a nada más y nada menos que Melani Olivares.

Melani Olivares Mora nacida en Badalona, Barcelona un 18 de febrero de 1973, es una actriz española. Hija de padre catalán y madre murciana, estudió interpretación en la escuela de Cristina Rota e hizo sus primeros pinitos en televisión como presentadora del programa infantil/juvenil Leña al mono que es de goma en 1993.

Su carrera ha estado estrechamente ligada a la televisión, participando en multitud de series. La primera de ellas fue Éste es mi barrio, donde interpretó el personaje de Elisa entre 1996 y 1997 y a la que le siguió Más que amigos (1997-1998), donde fue una de las protagonistas al lado de Alberto San Juan. Después rodó Ambiciones, una serie que emitió con poco éxito Antena 3 en 1998.

Sus siguientes incursiones cinematográficas serían los cortos Soberano, el rey canalla (2001), de Miguel Bardem, y Lauburu (2001), de Luis Ángel Ramírez, así como los largometrajes Noche de reyes (2001), también de Miguel Bardem, y No te fallaré, adaptación cinematográfica de Compañeros, otra vez a las órdenes de Manuel Ríos San Martín, uno de los creadores de la serie.

También en 2001 rodó la película para televisión Freetown (2001), de Javier Arazola, y apareció esporádicamente en la serie Paraíso. Sus siguientes proyectos fueron los cortos Anteayer (2005), de Liliana Torres, y No se lo digas a mamá (2005), de Luis Ángel Ramírez; 2005 fue también el año del comienzo de Aída, serie derivada de 7 vidas en la que Melani siguió interpretando el papel de Paz Bermejo.

Además, estrenó La Atlántida (2005), película para televisión de Belén Macías, y participó en la serie catalana L'un per l'altre. Al margen de Aída, sus últimos trabajos han sido las películas Shevernatze, un ángel corrupto (2006), de Pablo Palazón, y Busco (2006), de Carlos Cuenca, Arturo y Carlos Turón.

Además, ha protagonizado, junto con Carlos Chamarro, la obra de teatro Mandíbula afilada bajo la dirección de Paco Mir, con la que estuvo de gira por España.

El 30 de julio de 2016 contrajo matrimonio con el percusionista Gorka González, tras tres años de relación, y en septiembre de ese año anunció que estaba embarazada. Fue en abril de 2017 cuando dio a luz a un niño llamado Lucho.