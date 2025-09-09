Una actriz de 'La casa de papel' revela cómo conoció a este exjugador del Barça: "No sé si lo puedo decir"

'La casa de papel' es una de las series más emblemáticas en España. La serie sobre atracos conquistó a millones de espectadores en todo el mundo gracias a sus personajes enigmáticos y sus tramas llenas de suspense. A pesar de que la última temporada salió a la luz en 2021, 'La casa de papel' sigue dando mucho de qué hablar.

Uno de los personajes que fue ganando protagonismo con el paso de los capítulos fue el de Esther Acebo, quien interpretó a Mónica, y más tarde, tras unirse a la banda, a Estocolmo. La actriz se entregó por completo a su papel y terminó convirtiéndose en una de las más queridas por la audiencia de la serie.

Después de participar en 'La casa de papel', la actriz ha tenido numerosas oportunidades en el mundo cinematográfico. Por ejemplo, ha participado en 'De perdidos a Río', 'The Chalk Line' y 'Jaula', entre otros proyectos.

Hace unos días, Acebo quiso conceder una entrevista al pódcast 'Ac2ality' para hablar de sus próximos proyectos, pero también desveló algunos detalles sobre su paso por 'La casa de papel', como, por ejemplo, que mantuvo contacto con uno de los jugadores más importantes de la historia del Barça.

Antes de comenzar la entrevista, la intérprete fue retada en la habitual sección del pódcast: 'Preguntas rápidas'. Una de las cuestiones fue la siguiente: "¿Persona más famosa que tengas guardada en el móvil?".

Al instante de escuchar la pregunta, la actriz se quedó perpleja, debido a que confesó que "ui, es que no sé si lo puedo decir".

"Es un jugador de fútbol con el que hice una colaboración en 'La casa de papel'. De repente hubo una cena en la que nos juntaron a todos y por eso tenemos los móviles. Es Neymar", confesó.

El exfutbolista del Barça aparece en la tercera temporada de 'La casa de papel', interpretando a Joao, un monje brasileño. Únicamente aparece en dos capítulos, pero forma parte del elenco.