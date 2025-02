La actriz Anna Castillo deja a Broncano boquiabierto tras contestar las preguntas clásicas: "Eres un..."

David Broncano se ha convertido en uno de los nombres más cotizados de la televisión en España gracias a su saber hacer como presentador de 'La Revuelta', que se emite cada día en RTVE, en la franja del access prime time y que compite con 'El Hormiguero'. Se caracteriza por su humor ácido que no deja títere con cabeza y por su secretismo acerca de los invitados que se presentarán en cada entrega, siendo Jorge Martín el que más problemas les ha llevado, por un lío con su principal competidor.

Durante el programa de hoy, que está dirigido por el también humorista, Ricardo Castella y cuenta con la colaboración del músico Grison, ha ocurrido una anécdota que el presentador de Jaén no se esperaba: la presencia de Edmundo Bal entre el público del Teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba el formato.

Hoy, tras la sorpresa del expolítico, la entrevista con la actriz, Anna Castillo, ha dejado una revelación que David Broncano no se esperaba. La respuesta a las preguntas clásicas suele dejar algún que otro titular, pues no hay ningún otro programa donde sus invitados tengan que responder a cuánto dinero y sexo tienen.

Anna Castillo en 'La Revuelta'. / RTVE

Castillo, que presentaba su último trabajo, 'Su Majestad', de Prime Video, ha relatado que cuenta con un patrimonio de "un millón de euros", aunque esto no es lo que más ha sorprendido al de Jaén. Su contestación respecto al sexo, en cambio, sí que ha dejado atónito a Broncano: "20 o así...", le explicaba: "Eres un auténtico transatlántico", respondía el presentador que también valoraba su respuesta como una "de las más contundentes".

Más allá de la cantidad, Castillo también ha comentado en que momento del día le suele agradar más: "A mí es que todavía me apetece, me sale natural. No soy muy mañanera, yo no juego ahí. Muy de siesta, muy de noche. Me gusta romantizar el sexo nocturno. El mundo luz tenue me gusta mucho", se sinceraba la catalana.