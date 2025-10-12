El actor Matthew McConaughey muestra su lado más filosófico: "Creo que hay una crisis de humanidad”

Matthew McConaughey, ganador del Oscar por su presencia en Dallas Buyers Club, reconocido también por su participación en películas icónicas del último siglo como Interstellar y El Lobo de Wall Street, ha publicado recientemente su libro Poems & Prayers, una recopilación de sus creencias de vida.

A diferencia de congéneres que se suman al mundo de la autoría literaria de una forma más recatada, el artista estadounidense debutó de una forma muchísimo más frontal, abordando temas de alta densidad como la masculinidad, la espiritualidad y hasta la política.

Entre tales, también dedicó gran fracción a conversar sobre el cinismo, detallando cómo fue lo que lo motivó a escribir. "El cinismo es una enfermedad horrible y un camino fácil. Yo también lo sufrí. Noté que me estaba volviendo cínico. En las personas, en los líderes, en la realidad, incluso en mí mismo, no creyendo en ellos ni en nosotros tanto como quisiera”, admitió.

Dado que el libro es una forma para que el lector pueda comprender una parte profunda de sí mismo, asegura que está "vendiendo creencias", sobre todo porque la publicación resume lo que es su autodefinición como "poeta, filósofo y artista".

En consecuencia, aborda temáticas muy populares en las discusiones contemporáneas, declarando incluso sobre lo que, considera, son problemas estructurales de la actualidad. “Creo que hay una crisis de masculinidad. Creo que hay una crisis de feminidad. Creo que hay una crisis de humanidad”, sintetizó.

“Es realmente bueno para las mujeres que haya más hombres buenos”, añadió, ya que opina que existe una falta de referentes y modelos de comportamiento adecuados, siendo esta la clase de nociones que lo han asentado como una persona profundamente espiritual.

“¿Podemos tener religión y creencia sin exclusividad? ¿Qué pasa con quienes no creen que Jesucristo es el único hijo de Dios? No estoy dispuesto a aceptar que esas personas estén condenadas”, explica, demostrando además el amplio rango temático que se puede esperar de su creación escrita.

En esta misma línea, asimismo comenta que en Hollywood no existe mucha aceptación de las creencias religiosas, razón por la que muchos actores deciden resguardar sus pensamientos de vida. “Creo que es simplemente por preservar el trabajo. No quieren arriesgarse a ser vistos aplaudiendo o diciendo un amén", indica, aunque también aclara: "Tengo muchos amigos agnósticos y ateos con un código moral admirable. Creo que necesitamos más de eso”.

Considerando todo lo anterior, queda claro que McConaughey está altamente interesado en la sociedad, razón por la que, en el pasado, se ha teorizado la posibilidad de que se sume a la política del país norteamericano. “No descarto entrar en política, pero mis hijos son mi prioridad”, resaltó, por lo que queda la puerta abierta de cara al futuro.

De darse el caso, valores, empatía y autenticidad son las palabras clave que el referente de la actuación considera que cimientan un buen liderazgo. “La esperanza y la fe son antídotos contra el escepticismo”, sentencia, dejándonos ver un lado de su multifacética persona que no habíamos podido apreciar hasta la fecha.