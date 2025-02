El actor Martiño Rivas confirma su soltería y los requisitos que pide para una chica

El célebre actor español Martiño Rivas ha confirmado que está soltero de nuevo después de su ruptura con la modelo Lily Fofana. Lo ha revelado en una entrevista en la que aprovechaba para presentar su nueva serie, "Ella, maldita alma". Sin embargo, se ha mostrado bastante abierto a reencontrar el amor y emprender una nueva relación sentimental.

En la entrevista, actor y entrevistador aprovechan para bromear sobre el tema y él explica qué requisitos debe cumplir una chica para lograr conquistarle. La serie la están rodando en Conil de la Frontera, y el entrevistador dice que "aquí hay chicas muy guapas". "Pero todavía no ha aparecido. Tengo hasta el 14 de marzo" aseguró Martiño Rivas.

Luego le preguntan precisamente qué es lo que pide a una chica, y él menciona "estabilidad, calma, paz. Alguien que me haga de contrapunto". "¿No te parece que la estabilidad es aburrida?", le preguntan. Rivas lo tiene claro, diciendo "no, la estabilidad me parece lo más atractivo del mundo".

Le vuelven a insistir diciendo que se refieren "a la rutina". Rivas responde que quiere rutina. Añade, en tono de broma, "alguien que no tenga pufos con Hacienda, que tenga los papeles al día, todo organizado" concluye.