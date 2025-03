El actor Karra Elejalde revela en 'El Hormiguero' una experiencia paranormal en Argentina: "Yo me cagué"

'El Hormiguero' tiene un extenso recorrido televisivo. El programa comenzó en 2006, y lleva años liderando el 'acces prime time' siendo uno de los espacios con mayor audiencia en las noches intersemanales, ya que se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

Presentado por Pablo Motos y acompañado de las hormigas Trancas y Barrancas, 'El Hormiguero' realiza entrevistas a personajes públicos de todo tipo y, en algunos programas, los someten a diferentes pruebas de la mano de 'El Monaguillo' o 'Marron'.

Los invitados de este martes han sido Luis Zahera y Karra Elejalde, que han venido a presentar la película 'Tierra de nadie'. Se trata de un thriller de acción que relata la historia de una "amistad imposible" entre un depositario judicial, un narcotraficante y un guardia civil.

Los actores se han sometido a una sección habitual del programa llamada 'Historias engañosas', en la que se deben contar situaciones y el otro invitado debe acertar si se trata de un suceso real o inventado.

Elejalde ha contado que se encontraba en Argentina, entre el río Plata y el Paraná. "Nos había dicho el director de la película y el productor que había una señora que medía dos metros y que en el Cerro de la Matanza (sitio donde los españoles mataron a indígenas argentinos) que había luces. Fuimos, estuvimos hora y media y salían del agua", ha dicho.

"Salía una, se convertía en dos, giraban entre ellas... El actor que iba conmigo llevaba una cámara, y le dije 'no le des con el flash, que esto me está acojonando'", ha continuado Elejalde. Luis Zahera, escuchando la historia, ha afirmado que "en Latinoamérica hay unas sustancias..."

Elejalde ha proseguido. "La señora tenía un lugar para asar la carne, y en el cristal, lleno de polvo, había una mano de cuatro dedos de lo que ella decía que era un alien. Tenía marcas de abducciones, y en un bolso también, Dije 'cuando volvamos a España, ni se te ocurra decir esto'.

El actor ha dicho que las luces estaban lejos, que no hacían ruido y se movían. "Cuando el compañero hizo fotos con el flash, las luces se alejaron. Al día siguiente, en la cámara no había ninguna luz. En ninguna foto había salido. Yo me cagué. Como es una cosa que vuela y no puedo identificar, la voy a llamar ovni".

Para sorpresa de Pablo Motos y Luis Zahera, Elejalde ha confirmado que la historia es verídica. Ha confirmado que no tomaron nada