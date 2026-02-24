El actor de La que se avecina, Ricardo Arroyo, ingresado: "No ha sido la fama, ha sido la prisa"

Poco se sabía del actor Ricardo Arroyo, conocido por interpretar a Vicente Maroto en La que se avecina, desde que se apartó de la televisión en diciembre de 2024. Su salida fue discreta y sin grandes despedidas públicas, lo que despertó la curiosidad de muchos seguidores de la comedia.

Tras dejar la serie, Arroyo optó por retirarse del foco mediático. Redujo al mínimo su presencia pública y dejó de compartir contenido en redes sociales durante meses. Su intención era descansar y recuperar la calma después de años de trabajo continuado.

Con el paso del tiempo se ha sabido que el intérprete atraviesa un momento personal delicado, relacionado con su salud mental. Él mismo ha reconocido que necesitaba frenar y priorizar su bienestar, después de una etapa marcada por el agotamiento acumulado.

Arroyo lleva un tiempo ingresado en una clínica especializada en descanso y recuperación, tal y como explicó en el programa El tiempo justo. Antes de su ingreso, pasó por urgencias tras sufrir varios episodios de mareos y caídas en la calle, una situación que encendió las alarmas.

Ricardo Arroyo dijo 'basta'

El actor ha confesado que llegó a sufrir cerca de veinte caídas debido a problemas de equilibrio. “Tengo que andar con cuidado para no marearme”, relató, evidenciando el impacto físico que le provocó el estrés prolongado. Durante su intervención telefónica en el programa, explicó que el ritmo diario terminó superándolo. Jornadas largas de trabajo, estudio y descanso insuficiente se acumularon hasta que decidió detenerse. “Me pudo el estrés. Llegó un momento en el que dije: hasta aquí”, aseguró.

También quiso dejar claro que su situación no está relacionada con la fama. “No ha sido la fama, ha sido la prisa”, señaló, describiendo una rutina exigente que comenzaba a primera hora de la mañana y se prolongaba hasta la noche sin apenas desconexión.

El intérprete admitió sentirse olvidado por parte del sector. "Aquí, cuando tienes popularidad o estás trabajando, eres la hostia; en cuanto desapareces del grupo, nadie se acuerda de ti. Te sientes abandonado", ha lamentado. Aun así, su prioridad ahora es recuperarse y volver cuando se sienta preparado.