El actor que aterrorizó a Dwayne 'The Rock' Johnson: "Pudo haberme mandado al hospital"

Dwayne 'The Rock' Johnson es uno de los actores más famosos de Hollywood desde hace años. A pesar de que arrancó su periplo más exitoso como parte de la WWE, este abandonó el ring para convertirse en una estrella del cine, aunque sin dejar jamás de lado la identidad física que le definía.

Considerando que 'The Rock' es una de las figuras más intimidantes a encontrar en el mundo de los famosos, parece imposible imaginar que alguna vez se cruzara con alguien más imponente que su persona. Pero resulta que ocurrió hace no demasiado.

'The Smashing Machine' es la más reciente película de 'The Rock', un largometraje que se estrenó durante el presente mes de octubre y que le vio compartir foco con Oleksandr Usyk, un boxeador ucraniano con una carrera plagada de éxitos en el combate directo.

Fue así que 'The Rock' confesó recientemente que durante el rodaje de 'The Smashing Machine', llegó a sentir incluso temor al ver los movimientos de Oleksandr Usyk; la potencia, velocidad y contundencia de sus golpes hicieron que 'The Rock' sintiera que este podría mandarle al hospital fácilmente.

Esta consideración llegó también en parte dado que el director de 'The Smashing Machine' no quería que se utilizaran dobles de ningún tipo. Por lo tanto, fue 'The Rock' quien tuvo que plantarse ante Oleksandr Usyk para grabar unas escenas que dejaron huella en él.

Oleksandr Usyk se trata de un campeón de una increíble trayectoria entre los pesos pesados del boxeo internacional. Hasta la fecha, se ha medido (salido victorioso) a luchadores como Anthony Joshua o Derek Chisora, por lo que absolutamente nadie pone en duda su talento.

'The Smashing Machine' podría ser así el trampolín que ayudara a que Oleksandr Usyk se convierta en una nueva estrella de esas que encabezan múltiples largometrajes en los que la acción es el foco central, muy similar a lo que ocurrió con 'The Rock' durante su salida de la WWE.

¿Qué te parece o compartido por 'The Rock'? Definitivamente, no se pueden tomar a la ligera unos comentarios como estos. Y de la misma forma, no tiene pinta de que vaya a ser la última vez que veamos a Oleksandr Usyk en el mundo de la actuación.