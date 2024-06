El actor Adrián Lastra, operado de urgencia: su estado de salud

Adrián Lastra ha preocupado a sus seguidores esta semana al compatir una foto en sus historia de Instagram donde aparecía con la bata y el gorro del hospital. A la fotografía le acompañaba un mensaje: “Y de repente entro a quirófano”.

Totalmente vestido de quirófano sus fans se preocuparon por su estado de salud.

El actor no ha tardado en calmar los rumores y demostrar que ha salido airoso de la intervención en el hospital San Juan de Dios: “Pero salgo de lujo y como un toro. ¡Y todo perfecto!” publicó en otro post, donde se le veía recostado en la cama, levantando el brazo y enseñando bíceps en señal de fuerza.

El actor ha contado a sus fans lo que le había sucedido, la operación de urgencia se produjo tras una consulta con el otorrino, al abrirle la boca notó algo en su garganta. “Algo que yo sabía que tenía pero siempre me decían que no pasaba nada”, relató el actor. Sin embargo, el doctor le indicó que era necesario intervenir de inmediato: “Esto no puede estar ahí... te lo tengo que quitar ya”.

Durante todo el proceso, Adrián Lastra ha contado con el apoyo incondicional de su pareja, Clara Chain. Los dos han compartido fotografías donde aparecía el intérprete tumbado en la cama del hospital:

“Y así pasó, al día siguiente quirófano, sedado y dormido como una mona y ya sin el pólipo en la garganta. Ahora a esperar los resultados del pólipo”, explicó Lastra, que aún continúa ingresado en el hospital mientras se recupera.

Su operación ha llegado en medio de la preparación de la obra de teatro Medusa. La producción en la que también participan Ruth Lorenzo y Victoria Abril, se presentará el mes de agosto en la 70ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.