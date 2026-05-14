La actividad física regular fortalece el corazón y remodela sus nervios de forma específica para cada lado, según un estudio

El ejercicio aeróbico moderado, practicado de forma regular, fortalece el corazón. Recientemente, un nuevo estudio de la Universidad de Bristol sugiere que también modifica la red nervios que controlan su funcionamiento.

La investigación, publicada en la revista Autonomic Neuroscience, aporta la primera evidencia de que este tipo de actividad física modifica los nervios que controlan el corazón de forma diferente en su lado izquierdo y derecho.

Los resultados muestran diferencias entre ambos lados del sistema de control nervioso del corazón. Por lo tanto, el descubrimiento podría aplicarse a mejorar el tratamiento de afecciones cardíacas, siendo más preciosos.

Según el Dr. Augusto Coppi, autor principal del estudio y docente titular de Anatomía Veterinaria en la Universidad de Bristol, "este descubrimiento apunta a un patrón izquierda-derecha previamente oculto en el sistema de 'piloto automático' del cuerpo que ayuda a que funcione el corazón".

Los especialistas recomiendan hacer 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico. / .

En el artículo, el profesor señala que "estos grupos de nervios actúan como el regulador de intensidad de la señal del corazón". Según Coppi, el estudio ha demostrado que "el ejercicio moderado y regular remodela ese regulador de forma específica para cada lado".

Por lo tanto, el hallazgo puede mejorar la efectividad del procedimiento médico. "Esto podría explicar por qué algunos tratamientos funcionan mejor en un lado que en el otro y, en el futuro, permitir a los médicos dirigir las terapias con mayor precisión y eficacia".

Este estudio se ha elaborado en colaboración con la University College London, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Federal de Sao Paulo. Actualmente, los investigadores están planificando un nuevo estudio para relacionar estos cambios con el comportamiento del corazón en reposo y durante el ejercicio.

"Comprender estas diferencias entre el hemisferio izquierdo y el derecho podría ayudarnos a personalizar los tratamientos para los trastornos del ritmo cardíaco y al angina de pecho", explica el Dr. Coppi.